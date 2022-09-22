ЦТС отозвал свое соглашение о медиации по делу Сатыбалды

АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - АО "Центр транспортного сервиса" ходатайствует в суде об отзыве подписи в медиативном соглашении об урегулировании спора в деле Кайрата Сатыбалды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
АО отозвало свою подпись в соглашении об урегулировании спора и примирении сторон в порядке судебной медиации от 8 сентября 2022 года и просит вышеуказанное соглашение считать недействительным", - информирует телеграм-канал Atameken Business.
Сообщается, вчера в ходе судебного заседания стало известно о том, что по делам "Скидки" и "Последняя миля" ущерб государству в лице "Казахтелекома" составил 12 млрд тенге и 28 млрд тенге соответственно.
Отмечается, что данный ущерб возмещен Кайратом Сатыбалды.
Ранее сообщалось, что подробности дел Сатыбалды и Боранбаева раскрыли в Генпрокуратуре.
Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях. О задержании Кайрата Сатыбалды стало известно 13 марта. Он подозревается в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Следствие выявило дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалды компаний - собственников подъездных железнодорожных путей.