Кайрату Боранбаеву продлили арест

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил на месяц арест бизнесмену и экс-главе футбольного клуба "Кайрат" Кайрату Боранбаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY.

8 июля продлили срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Боранбаева на один месяц", - сообщили сегодня в пресс-службе суда.

Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.

По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана.

Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики.

Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России. Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт".

Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".