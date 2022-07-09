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Кайрату Боранбаеву продлили арест

08.07.2022, 14:16 9771
Кайрату Боранбаеву продлили арест
Фото: Pexels.com
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил на месяц арест бизнесмену и экс-главе футбольного клуба "Кайрат" Кайрату Боранбаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

8 июля продлили срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Боранбаева на один месяц", - сообщили сегодня в пресс-службе суда. 

 
Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях. 
 
По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана. 
 
Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики. 
 
Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России. Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". 
 
Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат". 
 
Ранее сообщалось, что в Алматы арестованы генеральный директор ТОО "AlanParking" - предприятия, которое курировало платные парковки в городе, Мухтар Базарбаев и директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марат Принбеков
 

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В Жамбылской области служебная собака обнаружила в авто 5 кг наркотиков

08.07.2022, 19:54 6526
В Жамбылской области служебная собака обнаружила в авто 5 кг наркотиков
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 8 ИЮЛЯ - С начала года специалисты кинологической службы ДП Жамбылской области с помощью служебных собак раскрыли 61 преступление, изъяли более 500 кг наркотических средств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В этом месяце особенно отличилась 5-летняя бельгийская овчарка по кличке Барон, которая начала свою службу в ЦКС ДП Жамбылской области в 2019 году, сообщает Polisia.kz
 
6 июля особое внимание собаки привлекла автомашина Mercedes. При досмотре салона авто под пассажирским сидением Барон начал активно обозначать замотанный пакет, внутри которого находилось более 2,7 кг марихуаны. На следующий день внимание пса привлек багажный отсек автомашины Volkswagen, где при досмотре было обнаружено более 2,1 кг гашиша. 
 

Более 16 килограммов гашиша пытались провезти в столицу наркосбытчики

08.07.2022, 14:00 10426
Более 16 килограммов гашиша пытались провезти в столицу наркосбытчики
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Сотрудниками столичной полиции в ходе проведения спецоперации задержаны члены преступной группы, осуществлявшие поставку и сбыт наркотиков на территорию столицы в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На трассе Караганда - Нур-Султан была задержана автомашина марки Toyota Еstima под управлением 36-летнего водителя, у которого в салоне был обнаружен гашиш весом более 16 килограммов. В салоне автомашины находились 23-летний организатор преступной группы и 20-летний соучастник", - сообщает Polisia.kz


Наркотики подозреваемые везли из Шу и намеревались продать в столице. Цена гашиша составила бы на черном рынке 16 миллионов тенге. 
 

Также в ходе спецоперации полицейскими на трассе была остановлена автомашина марки Toyota Camry 50 под управлением 27-летнего водителя, у которого в ходе личного обыска изъят гашиш", - добавили в полиции.

 
Всего в результате проведенной операции из незаконного оборота изъято более 16 кг наркотиков. 
 
Задержанные взяты под стражу, ведется следствие.
 
 
Напомним, только за июнь в Казахстане изъято более 120 килограммов наркотиков стоимостью 1,3 миллиарда тенге.
 

В Казахстане за месяц изъято более 120 килограммов наркотиков стоимостью 1,3 миллиарда тенге

08.07.2022, 13:19 11276
В Казахстане за месяц изъято более 120 килограммов наркотиков стоимостью 1,3 миллиарда тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Комитет национальной безопасности в июне текущего года провел 21 антинаркотическую операцию, в том числе совместно со спецслужбами и правоохранительными органами России, Кыргызстана и Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ликвидированы 6 международных и 12 региональных каналов наркотрафика. Нейтрализована деятельность 3 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков", - сообщили в КНБ

 
В ходе спецопераций задержан 31 участник наркоструктур. 
 

Из незаконного оборота изъято 120,6 килограмма наркотиков, в том в числе 61,8 килограмма синтетических наркотиков (эквивалентных 206 тысячам разовых доз), 6 килограммов марихуаны, 52,7 килограмма гашиша. Кроме того, выведено из оборота 6000 таблеток экстази и более 2 тонн химических реагентов, предназначенных для изготовления психотропных веществ", - заявили в ведомстве. 

 
Общая сумма изъятых за июнь наркотиков оценивается на черном рынке более чем в 1,3 млрд тенге.
 
Мероприятия по противодействию международному наркобизнесу продолжаются.
 
Ранее сообщалось о проведенной КНБ международной спецоперации по ликвидации крупного наркосиндиката.
 

Бектенов: влиятельные лица прятали теневые доходы за рубежом

08.07.2022, 11:36 12566
Бектенов: влиятельные лица прятали теневые доходы за рубежом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - На особом контроле находится расследование дел, связанных с незаконной концентрацией экономических ресурсов и их возвращением в собственность государства. Об этом сообщил глава Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате принятых мер обеспечен возврат государству активов на сумму 430 млрд тенге, или порядка 1 млрд долларов США", - сказал Бектенов на заседании коллегии по итогам первого полугодия 2022 года. 

 
Он сообщил, что по делу "Оператора РОП" предотвращено хищение более 180 млрд тенге, которые полностью возвращены государству и расходуются на социальные цели. 
 
По его словам, под контроль государства перешли свыше 600 железнодорожных подъездных путей стоимостью 57 млрд тенге. Речь идет о так называемом последнем километре. 
 

Помимо прямого возмещения ущерба налицо социально-экономический эффект. К примеру, тарифы для ЖД-перевозчиков снизились в 14 раз (с 2200 тенге до 147 тенге). За такими "серыми" схемами стояли влиятельные лица, которые зачастую прятали теневые доходы за рубежом" - отметил Бектенов.

 
В целом, по его словам, по стране за указанный период зарегистрировано свыше 1300 коррупционных преступлений. В коррупции изобличено более 800 лиц, из которых свыше 140 - руководители различного уровня. 
 

Анализ структуры преступности свидетельствует о смещении акцентов в сторону разоблачения криминальных групп, выявления коррупционных схем и скрытых хищений с большим ущербом. Выявление тяжких преступлений выросло более чем на треть. По результатам расследований в суд направлено 592 дела. Осуждено 357 коррупционеров", - добавил Бектенов.

 

Два сотрудника Антикора осуждены за коррупцию

08.07.2022, 10:53 13246
Два сотрудника Антикора осуждены за коррупцию
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В текущем году за коррупционные преступления осуждены 2 сотрудника Агентства по противодействию коррупции. Об этом сообщил на заседании коллегии по итогам первого полугодия 2022 года глава ведомства Олжас Бектенов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В текущем году за коррупционные преступления осуждены 2 сотрудника. К дисциплинарной ответственности привлечено 142 сотрудника, в том числе пятеро уволены по отрицательным мотивам, сообщил Бектенов.
 
Он отметил, что в ближайшее время в антикоррупционной службе начнется пилотная апробация механизма проверки на коррупционную устойчивость Integrity Check в отношении своих сотрудников.
 

Думаю, правильно, что мы, как инициаторы этого предложения, начинаем именно с себя. Будем обеспечивать чистоту собственных рядов, применяя новые подходы", - сказал глава Антикора.

 
Бектенов подчеркнул, что моральный и профессиональный облик сотрудников Антикора "должен быть безупречен".
 

Не должно быть ни малейшего повода для критики со стороны общества. Любые сигналы о противоправном и неэтичном поведении сотрудников находятся под моим личным контролем", - добавил он.

 

В Павлодаре задержаны участники ОПГ наркоторговцев

08.07.2022, 10:25 13981
ПАВЛОДАР. 8 ИЮЛЯ - Пресечена преступная деятельность членов организованной преступной группы, специализировавшейся на распространении психотропных веществ на территории города Павлодара, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Злоумышленники специализировались на распространении синтетических наркотиков, сообщает департамент полиции Павлодарской области.
 

В ходе операции удалось изъять из незаконного оборота свыше 3,2 килограмма "синтетики" и не допустить в реализацию более 10 000 разовых доз синтетического наркотика альфа-PVP", - проинформировал начальник ДП региона Василий Скляр. 

 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в Павлодаре 7 подельников в возрасте от 18 до 36 лет посредством интернет-ресурсов бесконтактным способом реализовывали психотропные вещества. 
 

Сбытчики ни с кем из потенциальных покупателей не контактировали напрямую. Связь поддерживали с помощью социальных сетей, где путем закладок оставляли очередную дозу для реализации", - отметили в полиции. 

 
Еще двое фигурантов, 32 и 26 лет, задержаны в результате слаженных действий специально созданной оперативной группы из числа опытных сотрудников. Установлено, что они являются основными организаторами и поставщиками психотропных веществ в городе Павлодаре. 
 

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 262 УК Республики Казахстан (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них). 9 фигурантов дела водворены в изолятор временного содержания", - добавили в полиции.

 

Полиция нашла тайник с оружием в Медеуском районе Алматы

08.07.2022, 08:41 15231
Полиция нашла тайник с оружием в Медеуском районе Алматы
Фото: Департамент полиции Алматы
АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - Несколько гладкоствольных ружей, боевые пистолеты и патроны разного калибра были закопаны в Медеуском районе Алматы, сообщили в пресс-службе департамента полиции города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

О схроне стало известно сотрудникам УПЭ ДП. В ходе оперативной проверки совместно с сотрудниками ДКНБ РК возле улицы Сахариева при спуске в лог в кустах между деревьями в мешке белого цвета были обнаружены оружие и боеприпасы", - уточнили в полиции. 

 
Полицейские изъяли: 
 
  • 2 гладкоствольных вертикальных ружья 12-го калибра;
  • гладкоствольное одноствольное сделанное под обрез 12-го калибра;
  • пистолет Макарова газовый;
  • пистолет марки "Форт-17Т" травматический; 
  • РГД-5 боевая, в разборном виде с запалом;
  • патроны 12-го калибра в количестве 13 штук;
  • патроны 9 мм - 15 штук;
  • рация Kirisun с зарядным устройством.
 

Все изъятое направлено на экспертизу. Данный факт зарегистрирован в УП Медеуского района по статье 287, часть 3, УК РК. После проведения всех следственных действий будет понятно, кому принадлежит и откуда этот арсенал", - отметили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

 
Ранее сообщалось, что в незаконном обороте остается более 2 тысяч единиц оружия, похищенного в ходе январских событий.
 

Дуэт мошенников задержали в Алматы

07.07.2022, 16:07 19056
Дуэт мошенников задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - Двух мошенников, обманувших семь человек, задержали полицейские Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О мошенничестве в полицию заявили несколько жителей мегаполиса. 
 
По их словам, они заплатили деньги за покупку квартиры, после чего продавец скрылся с деньгами в неизвестном направлении. 
 
Схема мошенничества была простой. Мошенники распространили информацию о том, что у них имеется квартира, которая находится в ипотеке. И по сложившимся обстоятельствам ее срочно продают по заниженной цене.
 

Покупателей нашлось немало. Получив деньги за "продажу", пара залегала на дно. Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых. На данный момент в управлении полиции имеются заявления от семи потерпевших", - сообщает Polisia.kz.

 
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержанные проверяются на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.
 

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