У 62-летнего алматинца изъяли крупную партию гашиша

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 28 МАРТА - О преступной деятельности жителя Наурызбайского района Алматы стало известно из оперативных источников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задержан 62-летний гражданин А. При проведении обыска по месту жительства подозреваемого изъяты несколько полиэтиленовых свертков с веществом растительного происхождения и специфическим запахом. Также в доме был обнаружен газовый пистолет, сообщает Polisia.kz

Согласно экспертизе, вещество является наркотическим средством "гашиш". Фигурант признался в сбыте наркотиков. По его словам, один сверток с зельем на "его рынке" стоит три тысячи тенге. Кроме того, задержанный заверил, что эту партию наркотиков он приобрел у неизвестного человека за 330 тысяч тенге.

По данному факту заведено уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Оперативникам предстоит выяснить и ликвидировать канал поставки наркотиков в мегаполис.

С января по март текущего года органами полиции из преступного оборота изъято 40 килограммов синтетических наркотиков.