С начала года полицейские изъяли из оборота 40 килограммов синтетических наркотиков

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По словам главы департамента по противодействию наркопреступности, за два месяца органами внутренних дел выявлено 378 наркопреступлений, в том числе 248 фактов сбыта, 85 хранения в особо крупном размере.
Ликвидировано 7 нарколабораторий. За январь и февраль текущего года наркополицейскими изъято 422 килограмма наркотиков, в том числе 196 килограммов гашиша, 213 килограммов марихуаны и свыше 6 килограммов синтетики. А если взять по сегодняшний день, то почти 40 килограммов синтетики нами изъято", - проинформировал спикер.
Амирханов также отметил, что с начала текущего года выявлено и направлено для блокирования в МИОР 440 интернет-ресурсов, в том числе свыше 150 телеграмм-каналов, причастных к распространению наркотиков через интернет.
В Нур-Султане задержаны девушки, наладившие производство и оптовый сбыт синтетических наркотиков.