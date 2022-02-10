В Нур-Султане задержаны девушки, наладившие производство и оптовый сбыт синтетических наркотиков

Фото: Polisia.kz

НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел совместно с наркополицейскими столицы и Карагандинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны две девушки, подозреваемые в производстве и сбыте синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам полицейских, задержанные наладили производство в одном из домов коттеджного городка Family Village синтетических наркотиков и занимались их оптовой реализацией на территории столицы.

Как пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, в ходе обыска дома, арендованного одной из задержанных, было обнаружено и изъято 1218 таблеток синтетического наркотика "Экстази", два килограмма синтетического наркотика "Альфа-PVP", более 140 литров прекурсоров - веществ, используемых при производстве наркотиков, а также различное лабораторное оборудование для изготовления наркотиков в домашних условиях.

По изъятым наркотическим средствам проведена судебно-химическая экспертиза.





По информации Polisia.kz , задержанные более года занимались изготовлением и сбытом путем "закладок" крупных партий синтетических наркотиков через мессенджер Telegram.

Установлено, что буквально на днях ими были осуществлены две крупные закладки мефедрона на окраине города весом 1,2 килограмма, которые в ходе дополнительных следственных действий были изъяты. Общий вес изъятого составил 3 килограмма 840 граммов.

По данным полиции, одна из задержанных является уроженкой Российской Федерации.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по документированию преступной деятельности фигурантов, а также установлению иных причастных лиц.