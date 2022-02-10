В Нур-Султане задержаны девушки, наладившие производство и оптовый сбыт синтетических наркотиков

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По словам полицейских, задержанные наладили производство в одном из домов коттеджного городка Family Village синтетических наркотиков и занимались их оптовой реализацией на территории столицы.
Как пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, в ходе обыска дома, арендованного одной из задержанных, было обнаружено и изъято 1218 таблеток синтетического наркотика "Экстази", два килограмма синтетического наркотика "Альфа-PVP", более 140 литров прекурсоров - веществ, используемых при производстве наркотиков, а также различное лабораторное оборудование для изготовления наркотиков в домашних условиях.
По изъятым наркотическим средствам проведена судебно-химическая экспертиза.
По информации Polisia.kz, задержанные более года занимались изготовлением и сбытом путем "закладок" крупных партий синтетических наркотиков через мессенджер Telegram.
Установлено, что буквально на днях ими были осуществлены две крупные закладки мефедрона на окраине города весом 1,2 килограмма, которые в ходе дополнительных следственных действий были изъяты. Общий вес изъятого составил 3 килограмма 840 граммов.
По данным полиции, одна из задержанных является уроженкой Российской Федерации.
В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по документированию преступной деятельности фигурантов, а также установлению иных причастных лиц.
В полиции напомнили, что в 2021 году в нескольких областях страны производился ряд крупных задержаний участников транcнациональной организованной группы, занимавшихся поставкой прекурсоров и лабораторного оборудования из России, а также сбытом синтетических наркотиков. Всего в прошлом году органами внутренних дел ликвидировано 17 нарколабораторий.