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У Антикора нет вопросов к экс-главе Фонда медстрахования

12.11.2020 4456
Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя Антикоррупционной службы Олжас Бектенов в ходе онлайн-брифинга Antikor.LIVE рассказал о проверке деятельности Фонда медстрахования, передает Kazakhstan Today. 
 

По деятельности Фонда социального медстрахования у нас проводится внешний анализ коррупционных рисков. Это не проверка, а анализ бизнес-процессов, которые есть. В уголовно-правовом аспекте к бывшему директору фонда на сегодняшний день вопросов нет. По итогам анализа будут выработаны рекомендации, которые позволят поднять эффективность работы ФСМС", - сказал Олжас Бектенов.

 
Напомним, бывший глава Фонда социального медстрахования оказался в центре скандала из-за поста его супруги, которая похвалилась 12-й машиной, полученной в подарок от мужа. 
 
10 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уволить руководство фонда. 

Позднее появилась информация о том, что руководители НАО "ФСМС" Айбатыр Жумагулов и ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип освобождены от должностей. Новым председателем правления ФСМС был назначен Болат Токежанов. 
 

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