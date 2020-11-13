У Антикора нет вопросов к экс-главе Фонда медстрахования

По деятельности Фонда социального медстрахования у нас проводится внешний анализ коррупционных рисков. Это не проверка, а анализ бизнес-процессов, которые есть. В уголовно-правовом аспекте к бывшему директору фонда на сегодняшний день вопросов нет. По итогам анализа будут выработаны рекомендации, которые позволят поднять эффективность работы ФСМС", - сказал Олжас Бектенов.
Напомним, бывший глава Фонда социального медстрахования оказался в центре скандала из-за поста его супруги, которая похвалилась 12-й машиной, полученной в подарок от мужа.
10 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уволить руководство фонда.
Позднее появилась информация о том, что руководители НАО "ФСМС" Айбатыр Жумагулов и ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип освобождены от должностей. Новым председателем правления ФСМС был назначен Болат Токежанов.
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