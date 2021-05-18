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У жительницы Атырау домработница украла 56 млн тенге

17.05.2021 6157
АТЫРАУ. 17 МАЯ - Ночью 28 марта в полицию Атырау позвонила 46-летняя гражданка и сообщила, что в период с 26 по 28 марта неизвестные лица из сейфа похитили 56 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сотрудники криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 42-летнюю женщину, работавшую у потерпевшей домработницей, сообщает Polisia.kz.
 
Подозреваемая успела уехать из города и была задержана в Шымкенте.
 
Напомним, в сентябре в Нур-Султане няня украла шубу у работодательницы. У другой жительницы столицы домработница украла ювелирные изделия.
 

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