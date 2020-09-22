В Нур-Султане няня украла шубу у работодательницы

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - С заявлением в полицию обратилась жительница столицы и сообщила о краже из квартиры золотых изделий, норковой шубы и денежных средств, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана, женщина заявила, что в пропаже ценных вещей подозревает 21-летнюю девушку, работающую в их семье няней. Подозреваемая работала с января 2020 года.

Как было установлено, кража ювелирных изделий, норковой шубы и 600 долларов была совершена девушкой в конце июля, но хозяева обнаружили пропажу лишь накануне. Все это время няня продолжала работать в семье. Похищенные норковую шубу и ювелирные украшения она сдала в ломбарды города, вырученные средства потратила на свои нужды.

В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). Подозреваемая призналась в совершении кражи.

Ранее сообщалось о домработнице, укравшей ювелирные изделия у жительницы столицы. 16 сентября в Нур-Султане задержаны две девушки, подозреваемые в серийных кражах из магазинов. 18 сентября менеджера банка в Нур-Султане уличили в краже денег со счетов клиентов.

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