В Нур-Султане менеджер банка снимала деньги со счетов клиентов

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Менеджера банка в Нур-Султане уличили в краже денег со счетов клиентов, передает Kazakhstan Today.





Департаментом полиции столицы проводится досудебное расследование по факту кражи денежных средств со счетов клиентов банка. В ходе следствия полицейскими было установлено, что менеджер банка, пользуясь служебным положением, на протяжении нескольких месяцев при проведении различных банковских операций смогла обналичить и присвоить себе принадлежащие клиентам денежные средства.

От действий менеджера, работавшего банке несколько лет, пострадали 7 клиентов. Установлено, что у потерпевших было похищено 297 тысяч тенге. В настоящее время женщина уволена из банка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Кража", - прокомментировали в пресс-службе ДП.

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