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У жителя Караганды изъяли пистолет марки ТТ

09.08.2019, 11:13 10639
У жителя Караганды изъяли пистолет марки ТТ
Фото: war-time.ru
Караганда. 9 августа. Kazakhstan Today - Сотрудники полиции Карагандинской области изъяли у местного жителя пистолет ТТ 1940 года выпуска, передает Kazakhstan Today.
 
"Сотрудниками криминальной полиции и спецподразделениями департамента области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 8 августа по улице Волгодонская города Караганды остановлена автомашина ГАЗ-3102 под управлением 34-летнего жителя города. В ходе осмотра автомашины обнаружен и изъят пистолет марки ТТ с 8 патронами в магазине", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
 
Полицейские выясняют все обстоятельства и с какой целью мужчина носил с собой оружие. 
 
В настоящий момент по данному факту начато досудебного расследование по части 3 статьи 287 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

 

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