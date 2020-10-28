У жителя Кызылординской области изъяли самодельное оружие

Как сообщает Polisia.kz, в результате проверки из передней двери автомобиля и из-под заднего сиденья изъяты предметы, изготовленные кустарным способом, составляющие две части самодельного оружия. Подозреваемый задержан.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), устанавливается цель изготовления самодельного оружия. Назначены экспертизы.
17 сентября в Таразе задержали мужчину с огнестрельным оружием и патронами.
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