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У жителя Шу изъяли гашиш на 1,5 млн тенге

14.07.2021 6346
У жителя Шу изъяли гашиш на 1,5 млн тенге
Фото Polisia.kz
ТАРАЗ. 14 ИЮЛЯ - 8 июля в ходе проведения республиканского ОПМ "Карасора-2021" сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области на автодороге Кайнар-Кордай остановили автомашину Chevrolet, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе обыска авто у 44-летнего пассажира - жителя Шу, служебная собака обнаружила 2 килограмма 965 граммов гашиша. На черном рынке стоимость такого количества наркотиков будет составлять около 1,5 миллиона тенге, сообщает Polisia.kz
 

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта". Задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания", - рассказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.

 
Ранее в КНБ заявили, что Казахстан стал объектом активной наркоэкспансии, угрожающей национальной безопасности и нацеленной на подрыв здоровья нации.
 
8июля КНБ Казахстана пресёк крупный наркотрафик из Кыргызстана. 
 
 

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