КНБ Казахстана пресёк крупный наркотрафик из Киргизии

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Четыре перевозчика наркотиков задержаны в результате спецопераций с участием Комитета национальной безопасности Казахстана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В результате спецопераций не допущено поступление в Казахстан 12,3 килограммов тяжелых наркотических средств. На территории Узбекистана и Казахстана с поличным задержаны 4 участника транснациональных наркоструктур", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В частности, при изъятии из тайника наркотиков, доставленных из Кыргызской республики, в Таразе задержан наркокурьер – гражданин Казахстана, ранее судимый за аналогичное наркопреступление.

Все фигуранты признали вину и сотрудничают со следствием. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к наркотрафику.

В ведомстве отметили, что одной из основных наркоугроз для Казахстана является так называемый "афганский фактор".

Нестабильная обстановка в Афганистане способствует активизации наркопотоков через страны Центральной Азии в Россию и Европу.

Стремительное и глобальное распространение наркотиков наносит непоправимый ущерб здоровью нации и негативно влияет на генофонд страны", - сообщили в КНБ.

В комитете напомнили, что максимальный срок за наркопреступления составляет 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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