Система Orphus

КНБ: Казахстан стал объектом активной наркоэкспансии

13.07.2021 9100
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Казахстан стал объектом активной наркоэкспансии, угрожающей национальной безопасности и нацеленной на подрыв здоровья нации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пресечены 11 международных и 23 региональных канала транспортировки наркотиков. Ликвидировано 15 крупных нарколабораторий, задержано 26 участников транснациональных наркоструктур, из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотиков афганского производства", - говорится в статье генерал-лейтенанта национальной безопасности, председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова, посвященной Дню органов национальной безопасности РК.

 
По информации главы КНБ, в прошлом году во взаимодействии с ЦАРИКЦ и федеральным управлением по борьбе с наркотиками министерства юстиции США (DEA США) и компетентными органами Афганистана и Узбекистана проведен ряд совместных операций.
 
Карим Масимов подчеркнул, что защита и охрана государственной границы РК остается одним из приоритетов обеспечения национальной безопасности. В условиях актуальности угроз терроризма, незаконной миграции и наркооборота совершенствуется деятельность пограничного ведомства. Путем создания областных департаментов Пограничной службы реализован территориальный принцип охраны границы, укрепляется их материально-техническая база.

Ранее сообщалось, что КНБ Казахстана пресёк крупный наркотрафик из Киргизии.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая