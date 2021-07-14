КНБ: Казахстан стал объектом активной наркоэкспансии

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Казахстан стал объектом активной наркоэкспансии, угрожающей национальной безопасности и нацеленной на подрыв здоровья нации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пресечены 11 международных и 23 региональных канала транспортировки наркотиков. Ликвидировано 15 крупных нарколабораторий, задержано 26 участников транснациональных наркоструктур, из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотиков афганского производства", - говорится в статье генерал-лейтенанта национальной безопасности, председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова, посвященной Дню органов национальной безопасности РК.

По информации главы КНБ, в прошлом году во взаимодействии с ЦАРИКЦ и федеральным управлением по борьбе с наркотиками министерства юстиции США (DEA США) и компетентными органами Афганистана и Узбекистана проведен ряд совместных операций.

Карим Масимов подчеркнул, что защита и охрана государственной границы РК остается одним из приоритетов обеспечения национальной безопасности. В условиях актуальности угроз терроризма, незаконной миграции и наркооборота совершенствуется деятельность пограничного ведомства. Путем создания областных департаментов Пограничной службы реализован территориальный принцип охраны границы, укрепляется их материально-техническая база.





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