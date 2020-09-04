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У жителя Тараза обнаружили 18 килограммов марихуаны

03.09.2020, 21:10 5887
У жителя Тараза обнаружили 18 килограммов марихуаны
Тараз. 3 сентября. Kazakhstan Today - 30 августа полицейские остановили автомашину Audi. Кроме водителя, в салоне находились еще три пассажира. В момент остановки, внимание сотрудников полиции привлекло подозрительное поведение одного из пассажиров, рядом с которым находилась большая сумка, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, при проверке содержимого сумки обнаружена высушенная марихуана весом 18,7 килограмма. 
 
51-летний житель Тараза признался, что марихуана принадлежит ему. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Тараза. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере). 
 
Проводятся все необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы.
 
23 августа, около 01.00, во время несения службы, наряд батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области на автодороге Караганда - Аягоз обратил внимание на автомашину ВАЗ, ехавшую, не включая фары ближнего света. Но при этом водитель, надев солнцезащитные очки, включил фонарик на телефоне и освещал им лобовое стекло. В ходе осмотра салона автомобиля был обнаружен полиэтиленовый пакет с марихуаной. 
 
19 августа плантацию конопли обнаружили полицейские в пригороде Атырау.
 

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