У жителя Тараза обнаружили 18 килограммов марихуаны

Как сообщает Polisia.kz, при проверке содержимого сумки обнаружена высушенная марихуана весом 18,7 килограмма.
51-летний житель Тараза признался, что марихуана принадлежит ему. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Тараза.
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере).
Проводятся все необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы.
23 августа, около 01.00, во время несения службы, наряд батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области на автодороге Караганда - Аягоз обратил внимание на автомашину ВАЗ, ехавшую, не включая фары ближнего света. Но при этом водитель, надев солнцезащитные очки, включил фонарик на телефоне и освещал им лобовое стекло. В ходе осмотра салона автомобиля был обнаружен полиэтиленовый пакет с марихуаной.
19 августа плантацию конопли обнаружили полицейские в пригороде Атырау.
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