У жителя Тараза обнаружили 18 килограммов марихуаны

Тараз. 3 сентября. Kazakhstan Today - 30 августа полицейские остановили автомашину Audi. Кроме водителя, в салоне находились еще три пассажира. В момент остановки, внимание сотрудников полиции привлекло подозрительное поведение одного из пассажиров, рядом с которым находилась большая сумка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , при проверке содержимого сумки обнаружена высушенная марихуана весом 18,7 килограмма.

51-летний житель Тараза признался, что марихуана принадлежит ему. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Тараза.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере).

Проводятся все необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы.

23 августа, около 01.00, во время несения службы, наряд батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области на автодороге Караганда - Аягоз обратил внимание на автомашину ВАЗ, ехавшую, не включая фары ближнего света. Но при этом водитель, надев солнцезащитные очки, включил фонарик на телефоне и освещал им лобовое стекло. В ходе осмотра салона автомобиля был обнаружен полиэтиленовый пакет с марихуаной.

19 августа плантацию конопли обнаружили полицейские в пригороде Атырау.

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