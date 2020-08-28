В Карагандинской области водитель освещал себе дорогу фонариком вместо фар

Караганда. 27 августа. Kazakhstan Today - 23 августа, около 01.00, во время несения службы, наряд батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области на автодороге Караганда - Аягоз обратил внимание на автомашину ВАЗ, ехавшую, не включая фары ближнего света. Но при этом водитель, надев солнцезащитные очки, включил фонарик на телефоне и освещал им лобовое стекло, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , полицейские потребовали остановить авто, но водитель на сигналы никак не отреагировал, только прибавил скорость. Когда полицейские догнали машину и потребовали у водителя документы, то он отказался их предъявить, обосновывая это тем, что он находится дома. Более того, мужчина грозился раздеться и уйти в неизвестном направлении.

В ходе осмотра салона автомобиля был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом темно-зеленого цвета, растительного происхождения со специфическим запахом. Экспертиза установила, что это марихуана.

Во время освидетельствования выяснилось, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения.

Ребята, давайте жить дружно", - призывал гражданин.

Возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК. Проводится расследование.

19 августа полицейские Атырау обнаружили 1898 кустов конопли во дворе жителя пригородного села Еркинкала. 13 августа почти 50 килограммов наркотиков обнаружили у 45-летнего жителя Жамбылской области.

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