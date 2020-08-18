Почти 50 килограммов наркотиков обнаружили у 45-летнего жителя Жамбылской области

Тараз. 17 августа. Kazakhstan Today -13 августа в ходе проведения республиканского ОПМ "Карасора" сотрудники УПН департамента полиции Жамбылской области совместно с сотрудниками воинской части №5518 Национальной гвардии задержали 45-летнего мужчину в предпесковой зоне Шуского района, передает Kazakhstan Today.
У задержанного было обнаружено около 20 килограммов высушенной марихуаны и более 27 килограммов стеблей конопли.
Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС Шу. Ведется досудебное расследование по статье 296 часть 4 УК РК.
Ранее также в Жамбылской области был задержан автомобиль с 22 килограммами наркотиков.
15 августа акмолинские полицейские задержали жителя Туркестанской области, перевозившего гашиш на 1,5 млн тенге.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства