Жителя Кентау задержали при перевозке крупной партии гашиша в Акмолинскую область

Кокшетау. 17 августа. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские задержали жителя Туркестанской области, перевозившего гашиш на 1,5 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

15 августа в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Карасора" сотрудниками управления по противодействию наркопреступности на территории Шортандинского района был задержан подозреваемый в незаконной перевозке и хранении наркотического средства гашиш. В ходе санкционированного обыска в дорожной сумке, принадлежащей 59-летнему жителю города Кентау Туркестанской области, наркополицейские обнаружили 2 бумажные коробки из-под сока, внутри которых находилось 70 спрессованных свертков с наркотическими средствами. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является гашишем общим весом более 1,5 килограмма", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Установлено, что мужчина работает на территории Акмолинской области вахтовым методом и наркотики не употребляет. В настоящее время по данному факту проводится досудебное производство по статье УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта", мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По словам полицейских, стоимость изъятого гашиша составляет около 1,5 млн тенге. Правоохранители проводят дальнейшие мероприятия по установлению возможных сообщников задержанного и покупателей наркотического средства.

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