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В Жамбылской области задержан автомобиль с 22 килограммами наркотиков

14.08.2020, 15:35 4834
Тараз. 14 августа. Kazakhstan Today - Более 22 килограммов наркотиков обнаружено в авто в Жамбылской области на трассе Западная Европа - Западный Китай, передает Kazakhstan Today.
 
12 августа в ходе проведения ОПМ "Карасора" сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с батальоном патрульной полиции департамента полиции Жамбылской области на автотрассе Западная Европа - Западный Китай остановили автомашину Daewoo Nexia. 
 
По информации Polisia.kz, в ходе проверки автомашины с помощью служебной собаки, у 31-летнего водителя и 33-летнего пассажира - жителей города Усть-Каменогорска, обнаружено более 1 килограмма гашиша и более 21,5 килограмма высушенной марихуаны.
 
Задержанные водворены в изолятор временного содержания Кордайского района. По факту ведется досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).
 

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