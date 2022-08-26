У жителя Уральска изъяли крупную партию рогов сайги

УРАЛЬСК. 25 АВГУСТА - Две работницы отделения Казпочты в Западно-Казахстанской области на протяжении четырех лет крали выручку, сдаваемую на расчетный счет одного из ТОО. Факт хищения выявил областной департамент Агентства по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным департамента, всего за это время было похищено более 37 млн тенге.

Эти же работницы Казпочты путем подделки расходных ордеров в период с 2013 по 2020 годы завладели средствами пенсионера в сумме более 1,2 млн тенге, сообщает АФМ.

Обе работницы осуждены к 7 годам лишения свободы. Им запрещено пожизненно занимать материально ответственную должность в финансовых и государственных организациях.



