У жителя Мангистауской области изъяты 198 рогов сайги

Фото: КГД МФ РК

ТУРКЕСТАН. 24 АВГУСТА - На таможенном посту "Капланбек" ДГД по Туркестанской области пресечен контрабандный ввоз дыни, передает KAZAKHSTAN TODAY.

23 августа 2022 года на таможенном посту "Капланбек" при анализе снимков ИДК работники ситуационного центра КГД выявили несоответствие в заявленных документах, где вместо заявленного товара "арбуз" на снимке инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) просматривался по силуэту товар овальной формы, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.

Сведения по подозрениям в нарушении таможенного законодательства ситуационным центром КГД направлены на таможенный досмотр.

При проведении таможенного досмотра сотрудники таможенного поста "Капланбек" выявили 62 тонны незадекларированных дынь. При этом в документах был заявлен товар "дыни" - 12 тонн и 66 тонн товара "арбуз".

Как пояснили в КГД, для уклонения от уплаты таможенных платежей импортеры в декларациях заявляют более дешевый товар.

По выявленному нарушению участник внешнеэкономической деятельности будет привлечен к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.