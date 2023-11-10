Убийцу двухлетнего ребенка приговорили к пожизненному сроку в Темиртау

Отягчающим обстоятельством признано то, что убийца в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Темиртау. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Темиртау приговорил убившего двухлетнего ребенка отчима к пожизненному сроку, - Суд Темиртау приговорил убившего двухлетнего ребенка отчима к пожизненному сроку, сообщили в пресс-службе суда Карагандинской области.





Дело рассматривали по статье 99, часть 3, "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью". Отягчающим обстоятельством признано то, что убийца в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.





Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, а также показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.





Прокурор просил признать К. виновным и назначить ему пожизненное лишение свободы. Потерпевшая согласилась с мнением прокурора.





Приговором суда К. признан виновным в совершении убийства малолетнего с особой жестокостью и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы чрезвычайной безопасности", - сообщили в суде.





Приговор не вступил в законную силу.





Напомним, 23 марта в одной из квартир Темиртау было обнаружено тело малолетнего ребенка. Его убил 24-летний сожитель матери ребенка.



