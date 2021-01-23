Участникам массовой драки на ГОКе в Северном Казахстане вынесен приговор

Петропавловск. 22 января. Kazakhstan Today - Районный суд №2 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области вынес приговор по факту массовой драки на Обуховском горно-обогатительном комбинате (ОГОК), передает Kazakhstan Today.

Как было установлено в суде, подсудимый Саверский был назначен заместителем директора ТОО "Тиолайн". В результате разногласий между учредителями Саверского не допускали на территорию ГОКа, в связи с чем был подан судебный иск. Решением суда действия учредителя ТОО Долгалева В.И., бывшего директора ТОО Алмасбаева Т.Е., а также представителей охранного предприятия Stal KZ и Обуховского горно-обогатительного комбината по воспрепятствованию были признаны незаконными.

Саверский, не дожидаясь вступления решения суда в законную силу, то есть не имея на тот момент законных оснований, и работники нанятого им охранного агентства: Кенесбай, Майданов, Медеубаев, Бахтыбаев, Жаппаров, Секенов самовольно проникли на территорию ОГОК, применив насилие. Вина доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз", - проинформировали в районном суде.

С учетом признания вины, отсутствия судимости и отягчающих обстоятельств, суд приговорил Кенесбая, Майданова, Медеубаева, Бахтыбаева и Жаппарова к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев за самоуправство (часть 3 статьи 389 УК).

В отношении Саверского отягчающим обстоятельством признана его особо активная роль в совершении преступления. Ему назначено 2 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Секенов, который во время конфликта ударил одного из участников ножом, приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности.

Также приговором суда с осужденных в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда.

О конфликте между учредителями предприятия по добыче и экспорту титано-циркониевых песков из Обуховского месторождения в июне 2020 года подробно сообщал портал Петропавловск.news

По словам директора ТОО "Тиолайн" Алексея Алёхина, гражданина РФ, на тот момент он пребывал в должности более года, но ни разу не был на рабочем месте, так его туда физически не допускали охранники. За это время была масса судебных решений в пользу инвесторов.

Ежедневно, по нашей информации, осуществляются хищения в крупном размере с предприятия… Четыре раза я пытался начать осуществлять свои служебные обязанности, но у меня не получалось попасть на рабочее место, потому что меня на территорию не пускала частная охранная организация, с которой я не заключал договор! Целый год на данном предприятии работает фирма, через которую проходят все финансовые потоки и реализуется продукция, я с данной фирмой также договор не заключал. При прибытии на свое рабочее место я каждый раз встречал яростное сопротивление, обращение в правоохранительные органы не помогло", - рассказал он.

Также не удавалось пройти на предприятие и заместителю Алёхина - Кириллу Саверскому. Очередную попытку он предпринял 2 июня.

Как пишет издание, его в очередной раз не пустили, несколько раз ударив по голове металлической трубой, едва он перелез через шлагбаум. Также охрана, не пускавшая на территорию владельцев, открыла стрельбу. В итоге Саверского с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, множественными ушибленными ранами головы, на которые наложены швы, водворили в Тайыншинский ИВС. Его обвинили в избиении сына Виктора Долгалева - одного из соучредителей ТОО "Тиолайн". По версии следствия, именно он стал организатором драки и привез с собой на территорию ГОКа сотрудников охранных агентств. В этот же день на предприятие пытались попасть двое соучредителей "Тиолайна" из Караганды, но одного из них тоже избили.

В свою очередь совладелец ТОО "Тиолайн", имеющий 20% уставного капитала и выставивший эту охрану, заявил, что предприятие пытаются захватить остальные соучредители, чтобы разорить и продать, а сам он - исполнительный директор и отступать не намерен.

По официальной информации пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, 2 июня в дежурную часть Тайыншинского РОП поступило сообщение о том, что группа лиц около 30 человек прибыла на транспортных средствах ко входу в ТОО "Обуховский ГОК". Сразу же была направлена следственно-оперативная группа РОП на территорию имущественного комплекса горно-обогатительного комбината. Было установлено, что к въезду на огороженную территорию ГОКа прибыли двое из семи учредителей ТОО "Тиолайн" из Караганды со своими представителями карагандинских охранных агентств. При попытке проникнуть на территорию ГОК произошел конфликт с нанесением телесных повреждений между прибывшими сотрудниками охранных агентств и сотрудниками организаций, которые осуществляли охрану предприятия и представителями ТОО "Обуховский ГОК". В результате инцидента с различными телесными повреждениями в лечебные учреждения Тайыншинского района и Акмолинской области обратились 10 человек.

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