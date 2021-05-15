Участникам погромов в Сатпаеве вынесли приговор

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КАРАГАНДА. 14 МАЯ - 14 мая в спецсуде по делам несовершеннолетних Карагандинской области огласили приговор 55 обвиняемым, устроившим погромы в Сатпаеве. Напомним, беспорядки произошли в июле 2020 года после того, как педофил похитил пятилетнюю девочку и надругался над ней. Новость об исчезновении ребенка быстро облетела весь город, а собравшаяся у дома педофила толпа стала неуправляемой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Судья назначил всем подсудимым сроки, указанные в процессуальных соглашениях между обвиняемыми и прокуратурой, пишет Liter.kz

Из 55 подсудимых - шесть женщин и 49 мужчин. Все они обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса: "Массовые беспорядки" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Судья Кенжебай Искаков приговорил девятерых подсудимых к трем годам реального лишения свободы в учреждении средней и максимальной безопасности. Кроме того, 44 подсудимых получили по четыре года условно, двое - год и шесть месяцев условно.

Все осужденные погасили материальный ущерб, причиненный физическим лицам и департаменту полиции", - указал при оглашении приговора судья Кенжебай Искаков.

По делу проходят 64 потерпевших. Среди них 50 сотрудников полиции, которые получили травмы либо имущество которых сожгли во время беспорядков. Также в списке потерпевших 13 гражданских лиц и одно юридическое лицо: департамент полиции Карагандинской области. Сгоревшие полицейские машины оценены в 26 млн тенге.

Все подсудимые признали вину и раскаялись. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Вечером 23 июля в городе Сатпаеве Карагандинской области была похищена и изнасилована пятилетняя девочка . Вечером она гуляла во дворе одна, а когда возвращалась к родителям, ее похитил местный житель, завел в свою квартиру и надругался.

Не найдя ребенка своими силами, в тот же вечер родители обратились в полицию. На поиски вышел весь личный состав местного отдела полиции и более сотни волонтёров. По камерам видеонаблюдения полицейские установили дом и подъезд, куда зашла девочка.

Ребёнка обнаружили уже ночью во время поквартирного обхода. Девочка лежала в квартире извращенца под диваном, обессиленная и связанная скотчем.

Сообщение о пропаже ребенка молниеносно распространилось через соцсети. Сотни людей собрались у дома насильника, потребовав, чтобы полиция отдала его толпе. Люди заблокировали все пути к дому. Одновременно начались беспорядки, в окна полетели камни, разъяренная толпа сожгла несколько автомобилей.

Чтобы не допустить самоуправства, полицейские переодели 58-летнего подозреваемого в форму СОБР и сумели увести. Когда разъяренная толпа ворвалась в его квартиру, там уже никого не было.

Агрессивно настроенные люди устроили погром в квартире, повредили также имущество соседей, а затем толпа, примерно 300 человек, направилась к зданию полиции. Здесь они также устроили погромы: повредили камеры наружного видеонаблюдения, служебный автотранспорт и другое имущество. Для разгона разъяренной толпы полиция применила светозвуковые и газовые гранаты. Ситуацию удалось стабилизировать к утру.

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