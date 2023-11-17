Участвовавший в террористической группе казахстанец экстрадирован из Болгарии

В 2015 году он выехал в Сирию, где вступил в одну из террористических группировок

Фото: Кадр из видео Генпрокуратуры РК

Рассказать друзьям

Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Республики Болгария экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в деятельности террористической группы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана.





Как рассказали в Генпрокуратуре, казахстанец подозревается в том, что, будучи сторонником радикального религиозного течения, в 2015 году выехал на территорию Сирийской Арабской Республики, где вступил в одну из террористических группировок.





В этой связи в отношении него начато досудебное расследование и он объявлен в международный розыск. В мае текущего года его задержали на территории Болгарии. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны", - сказано в сообщении ведомства.





В пресс-службе отметили, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию двустороннего договора с болгарской стороной о выдаче лиц от 14 ноября 2014 года.





В ведомстве добавили, что за инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.



