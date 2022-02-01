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Уголовное дело заведено на руководство СПК "Актобе" - СМИ

31.01.2022, 19:09 10476
Уголовное дело заведено на руководство СПК "Актобе" - СМИ
Фото: polisia.kz
АКТОБЕ. 31 ЯНВАРЯ - Уголовное дело заведено на руководство СПК "Актобе", сообщили в департаменте Агентства по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Департаментом расследуется уголовное дело в отношении руководства АО "СПК "Актобе" и других лиц", - сообщает газета "Диапазон" со ссылкой на ведомство.

 
По информации издания, "фамилии фигурантов и по какой статье уголовное дело, борцы с коррупцией пока не сообщают. Остается только предполагать".
 
Ранее сообщалось, что в феврале на заседании республиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии Nur Otan члены совета обсудили ситуацию, сложившуюся в АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе". Порядка 700 млн тенге - это объем долгов корпорации, а еще почти 1,5 млрд тенге - просроченная дебиторская задолженность. Вдобавок - выдача беспроцентных займов, которые признаны бесполезными финансовыми операциями как для самой корпорации, так и для экономики области. Со стороны СПК "Актобе" отсутствовал контроль и не принимались системные меры по своевременному возврату выделенных заемных средств и полной реализации инвестированных проектов. 
 

Интересно, а о чем вообще думало руководство СПК? Вели себя как благотворительный фонд, раздавали деньги направо и налево, а как теперь их вернуть, кто будет за это отвечать?! Сомнения вызывает и деятельность индустриальной зоны "Актобе". Из бюджета области им дали почти 5 млрд тенге, они их успешно освоили, а создали лишь 5 производств на 300 рабочих мест. И где контроль со стороны акимата области?" - задал вопрос председатель РОСПК Омархан Оксикбаев. 

 

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Столичные полицейские задержали, находящегося в международном розыске мошенника

31.01.2022, 19:49 9106
Столичные полицейские задержали, находящегося в международном розыске мошенника
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Столичными полицейскими задержан находящийся в международном розыске за мошенничество заместитель директора ТОО Nur-AvtoKz, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
C сентября 2021 года в полицию обратилось порядка 280 жителей столицы, о том, что руководители компании обманным путем завладели их деньгами и автомашинами, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.
 
Установлено, что под предлогом продажи автомобилей руководство компании заключало с гражданами договора, о предоставлении автомашин в течение 45 рабочих дней по цене ниже рыночной. Деньги покупатели несли в кассу ТОО. Материальный ущерб, нанесенный клиентам составил свыше 3 миллиардов тенге.
 
Столичным департаментом полиции по факту мошенничества проводится досудебное расследование по статье 190 ч.4 УК РК.
 
В ходе досудебного расследования, обвиняемый в мошенничестве, 35-летний директор ТОО с октября 2021 года скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. В отношении него решением следственного суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".
 
Столичными полицейскими при проведении розыскных мероприятий, обвиняемый был задержан и водворен в ИВС Актау. Проводится расследование.
 
Напомним, 5 октября 2021 года в Нур-Султане по подозрению в мошенничестве задержан директор автоцентра Nur-AvtoKz.
 

В Алматы задержали мародера, участвовавшего в ограблении оружейного магазина

31.01.2022, 18:51 11281
В Алматы задержали мародера, участвовавшего в ограблении оружейного магазина
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 31 ЯНВАРЯ - В Алматы задержан участник ограбления оружейного магазина - 33-летний житель Жамбылской области, ранее судимый за кражу чужого имущества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
5 января гражданин С. участвовал в ограблении оружейного магазина. В частности, он управлял автомашиной ВАЗ-2114, к которой был привязан трос для срыва решетки, что была установлена на дверях магазина, сообщает Polisia.kz
 
В результате этих противоправных действий подозреваемый завладел двумя гладкоствольными и двумя нарезными ружьями. В настоящее время также проверяется его участие в массовых беспорядках и в вооруженных нападениях. 
 

В тот день практически одновременно в городе были захвачены семь оружейных магазинов, в результате чего преступники похитили 1 347 единиц оружия, в том числе 501 нарезного, 807 гладкоствольного и 39 газотравматического оружия, а также боеприпасы", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков. 

 
Похищенное оружие изъято в доме подозреваемого. 
 

Пятого числа я выехал из дома. Пятеро неизвестных остановили мою машину и запрыгнули в нее со словами: "Давай, брат, айда. Мы тебе покажем дорогу". Оказывается мы приехали в оружейный магазин. Они привязали трос к моей машине и приказали дернуть. Окна, двери были разбиты, сломаны. Эти неизвестные в салон занесли два автомата, а в багажник закинули два ружья. Дальше я уехал с этим оружием", - рассказал подозреваемый. 

 
 

Антикор задержал руководителей управлений сельского хозяйства трех регионов

31.01.2022, 14:04 21646
Антикор задержал руководителей управлений сельского хозяйства трех регионов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Агентством по противодействию коррупции РК задержаны руководители управлений сельского хозяйства трех регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Антикоррупционной службой задержаны руководитель управления сельского хозяйства (УСХ) ВКО Владимир Гайламазян, бывший заместитель руководителя УСХ Жамбылской области Ерлан Кулкеев и бывший заместитель руководителя УСХ по Мангистауской области Бактыбай Изимтаев", - сообщили в пресс-службе ведомства. 

 
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
 
Ранее сообщалось, что хищение субсидий в агропромышленном комплексе выявлено в Костанайской области. 
 

Похищавшая нефтепродукты с предприятий "Казатомпрома" ОПГ задержана в Туркестанской области

31.01.2022, 13:44 22706
Похищавшая нефтепродукты с предприятий "Казатомпрома" ОПГ задержана в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 31 ЯНВАРЯ - В Созакском районе Туркестанской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся хищением в особо крупных размерах горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей с предприятий "Казатомпрома", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

При попытке вывоза ГСМ и иных товарно-материальных ценностей задержана группа, куда входило более 10 человек, среди которых были судимые и приверженцы деструктивных религиозных течений. По оперативным данным ежемесячно они похищали имущества на десятки миллионов тенге", - сообщает Polisia.kz

 
По данным МВД, члены ОПГ также занимались вымогательством и рэкетом. Для укрепления своих позиции в криминальной среде устраивала разборки с применением оружия. 
 

В ходе обысков у задержанных обнаружены наркотики, огнестрельное оружие, сомнительная религиозная литература, денежные средства, добытые преступным путем, блокноты с "черной бухгалтерией" и материальные ценности, похищенные с предприятий "Казатомпрома", - сообщили в полиции. 

 
 
Начаты досудебные расследования по статьям 197 (Транспортировка и приобретение нефти и нефтепродуктов), 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт и хранение оружия и боеприпасов) и 296 (Незаконное обращение с наркотическими средствами) УК РК. 
 
По остальным фактам проводится сбор доказательной базы. 
 

Все оперативные мероприятия проводились с санкции прокурора, задержанные с санкции суда водворены в следственный изолятор", - отметили в МВД. 


Ранее в Алматы были задержаны пять лидеров и членов ОПГ, участвовавших в разбойных нападениях. 
 

Оружие, гранаты и спецсредства обнаружены в одной из квартир в Алматы

31.01.2022, 12:33 25296
АЛМАТЫ. 31 ЯНВАРЯ - В Алматы на одной из квартир в микрорайоне "Шанырак-2" обнаружены оружие, гранаты и спецсредства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Алматы в микрорайоне "Шанырак-2" задержаны четверо граждан, у которых по месту жительства обнаружены и изъяты охотничьи ружья, восемь единиц пневматических винтовок, пневматический пистолет, снаряд от РПГ, 12 гранат и два магазина автомата Калашникова, а также бронежилет и защитный щит", - сообщил в ходе брифинга глава управления Комитета административной полиции Республики Казахстан Багланбек Айтпаев.

 
Также в Таразе задержаны порядка десяти человек, у которых изъяты два травматических и один сигнальный пистолет, светошумовая граната, а также 173 патрона калибром 9 миллиметров.
 

У жителя Талдыкоргана изъят пистолет Макарова и девять патронов к нему. В Жамбылской области задержаны двое, у которых изъяты охотничье ружье, травматический пистолет и бронежилет", - проинформировал глава управления.

 
Всего с 19 января в ходе проведения ОПМ "Правопорядок" задержаны 189 лиц за незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов. Изъято 252 единицы огнестрельного оружия и 2315 штук спецсредств и боеприпасов. 

Багланбек Айтпаев уточнил, что в ходе беспорядков в Алматы было ограблено семь оружейных магазинов, из которых было похищено 1400 единиц гражданского и служебного оружия. Еще пять магазинов пытались взломать. Кроме того, в Таразе было разграблено три оружейных магазина, со склада ДП города было похищено 205 временно хранящихся единиц оружия.  
 

Житель Жамбылской области задержан за поджог здания Nur Otan во время январских беспорядков

31.01.2022, 11:34 26691
Житель Жамбылской области задержан за поджог здания Nur Otan во время январских беспорядков
Фото: facebook/Адиль Каукенов
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Глава управления Комитета административной полиции Республики Казахстан Багланбек Айтпаев рассказал о задержании участников январских массовых беспорядков в разных регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил глава управления, в Алматы задержаны шестеро жителей города и Алматинской области, которые участвовали в массовых январских беспорядках. 
 

Они раздавали металлическую арматуру, которая послужила орудием преступления против сотрудников и военнослужащих", - рассказал спикер.

 
Кроме того, в столице задержан житель Жамбылской области, находящийся в межгосударственном розыске. 
 
По словам Айтпаева, 6 января он принял участие в поджоге здания партии Nur Otan в поселке Толе би в Жамбылской области.
 
Всего с 19 января в ходе проведения ОПМ "Правопорядок" задержаны 189 лиц за незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов. Изъято 252 единицы огнестрельного оружия и 2315 штук спецсредств и боеприпасов.
 
Багланбек Айтпаев уточнил, что в ходе беспорядков в Алматы было ограблено семь оружейных магазинов, из которых было похищено 1400 единиц гражданского и служебного оружия. Еще пять магазинов пытались взломать. Кроме того, в Таразе было разграблено три оружейных магазина, со склада ДП города было похищено 205 временно хранящихся единиц оружия. 
 
Айтпаев также рассказал, что 21 января задержан гражданин, который на окраине села Бакты Урдарского района Восточно-Казахстанской области застрелил из карабина индивидуального предпринимателя. 
 
В Туркестанской области задержаны и водворены в ИВС заказчик и два исполнителя покушения на убийство жителя села Кок керек Сарыагашского района Туркестанской области. Мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.
 

Тела трех человек обнаружили в одной из квартир Шымкента

31.01.2022, 10:45 27876
Тела трех человек обнаружили в одной из квартир Шымкента
ШЫМКЕНТ. 31 ЯНВАРЯ - В Аль-Фарабийском районе Шымкента в одной из квартир обнаружены тела трех человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
30 января в одной из квартир Шымкента по улице Ерманова обнаружены тела трех человек 1978, 1957 и 1979 годов рождения.
 
Предварительная причина смерти - отравление угарным газом, пишет Otyrar.kz.
 

Назначена судебно-медицинская экспертиза. На место происшествия были привлечены всемь сотрудников и две единицы техники", - сообщили в ДЧС Шымкента.

 

Накинул изоленту на шею школьницы: преступника осудили в Усть-Каменогорске

31.01.2022, 10:29 26781
Накинул изоленту на шею школьницы: преступника осудили в Усть-Каменогорске
Фото: pexels.com
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 31 ЯНВАРЯ - Жителя ВКО осудили на пять лет лишения свободы за разбойное нападение на школьницу в Усть-Каменогорске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно материалам суда №2 Усть-Каменогорска, весной прошлого года девушка вместе с подругой допоздна задержалась на улице. По дороге домой на нее напал неизвестный. Преступник накинул изоленту на шею девушки. Школьница успела засунуть руку под удавку и с силой дернула. Тогда он ударил ее по лицу, повалил на газон и стал наносить удары по голове. Девушка пыталась отбиться и звала на помощь, сообщает yk-news.kz
 
На крики отреагировала проходившая мимо пара молодых людей. Преступник сорвал с плеча девушки сумочку и убежал.
 
Через некоторое время правоохранители обнаружили злоумышленника в поселке Белоусовке, где он проживал. Задержанный и ранее неоднократно имел проблемы с законом. Девушка опознала его на очной ставке. Суд приговорил преступника к пяти годам лишения свободы за разбойное нападение. К тому же ему предстоит выплатить пострадавшей более чем полумиллионную сумму компенсации морального и материального ущерба.
 

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