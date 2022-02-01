Уголовное дело заведено на руководство СПК "Актобе" - СМИ

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Департаментом расследуется уголовное дело в отношении руководства АО "СПК "Актобе" и других лиц", - сообщает газета "Диапазон" со ссылкой на ведомство.
По информации издания, "фамилии фигурантов и по какой статье уголовное дело, борцы с коррупцией пока не сообщают. Остается только предполагать".
Ранее сообщалось, что в феврале на заседании республиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии Nur Otan члены совета обсудили ситуацию, сложившуюся в АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе". Порядка 700 млн тенге - это объем долгов корпорации, а еще почти 1,5 млрд тенге - просроченная дебиторская задолженность. Вдобавок - выдача беспроцентных займов, которые признаны бесполезными финансовыми операциями как для самой корпорации, так и для экономики области. Со стороны СПК "Актобе" отсутствовал контроль и не принимались системные меры по своевременному возврату выделенных заемных средств и полной реализации инвестированных проектов.
Интересно, а о чем вообще думало руководство СПК? Вели себя как благотворительный фонд, раздавали деньги направо и налево, а как теперь их вернуть, кто будет за это отвечать?! Сомнения вызывает и деятельность индустриальной зоны "Актобе". Из бюджета области им дали почти 5 млрд тенге, они их успешно освоили, а создали лишь 5 производств на 300 рабочих мест. И где контроль со стороны акимата области?" - задал вопрос председатель РОСПК Омархан Оксикбаев.