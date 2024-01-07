06.01.2024, 09:21 41526

Украинского миллионера разыскивают в Казахстане

Украинского миллионера разыскивают в Казахстане
Фото: Depositphotos
Алматы. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Долларовый миллионер из Украины Вадим Машуров объявлен в розыск в Республике Казахстан, сообщается на портале органов правовой статистики и специальных учетов Казахстана.

В сообщении говорится, что дело зарегистрировано 28 декабря 2023 года в Алматы. Инициатором розыска является Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. Розыск ведет департамент экономических расследований Алматы.

По данным издания РБК Украина, 26-летний Вадим Машуров - IT-предприниматель, основатель компании Instime.World (сервис для продвижения и мон6етизации аккаунта в Инстаграм). Он признан одним из самых успешных молодых предпринимателей Украины.

СМИ пишут о причастности Машурова к созданию компании Sincere Systems. В июле прошлого года Агентство по финмониторингу Казахстана включило организацию в список финансовых пирамид.

По информации АФМ, с 2020 года Sincere Systems занималась привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами. Сумма привлеченных средств казахстанцев составила 215 млн тенге. Руководителя финпирамиды осудили на 6 лет.
 

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06.01.2024, 16:00 33766

В Талдыкоргане убили двоих человек

По данному факту возбуждено уголовное дело, подробности не разглашаются
Талдыкорган. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях и СМИ распространилось сообщение об убийстве двоих человек в Талдыкоргане.

Сегодня в Талдыкоране по улице Акбастау в одном из частных домов обнаружены тела двоих человек с перерезанными горлами", - пишет региональный источник krisp.tdk.


По данным департамента полиции области Жетысу, возбуждено уголовное дело, организованы оперативно-розыскные мероприятия.
 
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Теги:УбийствоТалдыкорган
05.01.2024, 18:40 62036

Задержан руководитель районного отдела образования в Атырауской области

Санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста
Задержан руководитель районного отдела образования в Атырауской области
Фото: Depositphotos
Атырау. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела ГУ "Отдел образования Жылыойского района управления образования Атырауской области" по факту получения взятки, сообщает пресс-служба Антикора.

Специализированным следственным судом Атырау санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие продолжается.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В декабре 2023 года начальника управления департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы приговорили к пяти годам лишения свободы за коррупцию.

В начале декабря 2023 года сообщалось, что в Алматинской области трех судей подозревают в коррупции. Один из подозреваемых получил взятку за вынесение положительного решения об изменении вида принудительных мер медицинского характера насильнику малолетней.
 
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Теги:ЗадержаниечиновникАнтикор
05.01.2024, 18:06 62786

Вагон сигарет пытались незаконно ввезти в Казахстан из Кыргызстана

Сумма, подлежащая к уплате в бюджет, составила более 320 млн тенге
Вагон сигарет пытались незаконно ввезти в Казахстан из Кыргызстана
Фото: Depositphotos
Тараз. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Попытку ввоза из Кыргызстана вагона табачных изделий стоимостью более 808 млн тенге без сопроводительных документов пресекли сотрудники департамента АФМ по Жамбылской области, сообщает пресс-служба АФМ.

В ходе расследования установлена сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора. Согласно подсчетам органов государственных доходов, она составляет более 320 млн тенге.

В настоящее время проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение.

В декабре 2023 года в Семее изъяли 77,3 млн пачек контрафактных сигарет, рыночная стоимость которых составляет 2,7 млрд тенге.
 
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Теги:КыргызстанСигаретыконтрабанда
05.01.2024, 15:53 68016

Руководство госкомпании незаконно списывало и продавало автомобили в Жамбылской области

Заведено уголовное дело по статьям УК РК "Хищение" и "Служебный подлог"
Тараз. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Таласского района выявлены факты хищения путем незаконного списания автотранспорта, находящегося на балансе государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Таза-Талас", сообщили в прокуратуре Жамбылской области.

Как рассказали в областной прокуратуре, руководство государственного предприятия составило поддельные документы о неисправности транспортных средств. 4 автомобиля общей рыночной стоимостью 22 млн тенге были незаконно списаны с баланса и проданы третьим лицам без проведения соответствующего аукциона.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статьям УК РК "Хищение" и "Служебный подлог".

В прокуратуре отметили, что в ходе следствия государству вернули три автомобиля на сумму 17 млн тенге и принимаются меры по возврату еще одного.

Уголовное дело находится на стадии направления в суд.

Напомним, экс-президент аэропорта Алматы получил 8 лет тюрьмы за крупное хищение на махинациях с топливом. В аграрном университете Алматы выявлено хищение 43,8 млн тенге.
 
05.01.2024, 14:08 70651

Приговор экс-президенту аэропорта Алматы: стали известны подробности дела

Бывший президент аэропорта и начальник службы авиа-ГСМ признаны виновными в крупных хищениях на махинациях с топливом
Приговор экс-президенту аэропорта Алматы: стали известны подробности дела
Алматы. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-президент Международного аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов и начальник службы авиа-ГСМ Куаныш Тумышев признаны виновными в присвоении и хищении чужого имущества в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Турксибского районного суда Алматы.

Согласно материалам суда, Бекмухамбетов начиная с 2016 года разработал и реализовал схему хищения денежных средств, поступающих от авиаперевозчиков через ТОО "TA" за заправку воздушных судов. В реализацию преступного плана он втянул начальника службы авиа-ГСМ аэропорта Тумышева, который приходится ему дальним родственником.

При заправке воздушных судов авиакомпании "Международные авиалинии Украины" составлялись два разных расходных ордера по топливу. Один ордер с указанием фактического объема заправленного топлива передавался экипажу воздушного судна. По нему авиакомпания производила расчет с ТОО "TA". Второй ордер сотрудниками аэропорта составлялся с заниженным объемом заправленного топлива. В среднем на каждую заправку объем занижался на 5 тонн", - рассказали в суде.


Таким образом, авиакомпания перечисляла ТОО "ТА" денежные средства за фактически залитый объем авиатоплива, а ТОО в свою очередь оплачивала аэропорту за заниженный объем.

Разница в авиатопливе фиктивно списывалась, как якобы израсходованная на реактивные двигатели ветровых машин, выезжавших на продувку взлетно-посадочных полос и стоянки воздушных судов.

Денежные средства, остававшиеся на счетах ТОО из-за разницы в объемах авиатоплива, выводились и передавались Бекмухамбетову через его советника и водителя, не посвященных в указанную противоправную деятельность", - пояснили в суде.


Согласно заключению судебной экономической экспертизы ущерб от преступных махинаций в период с 2016 по 2018 годы составил свыше 1,2 млн долларов (411,6 млн тенге).

При этом уточняется, что подсудимые присвоили себе более 913 тысяч долларов США.

Приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет каждому, с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и руководящих должностей в коммерческих организациях сроком на 10 лет. Также судом был удовлетворен гражданский иск с подсудимых, взыскан в солидарном порядке материальный ущерб в размере 913 165 долларов США или 417 891 698 тенге", - сказано в материалах суда.


Приговор в законную силу не вступил.
 
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Теги:АэропортхищениеАлматытопливо
05.01.2024, 12:39 73666

В Астане задержали банду похитивших человека лжеполицейских  

Все участники группы с санкции суда заключены под стражу
В Астане задержали банду похитивших человека лжеполицейских
Фото: Depositphotos
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержали группу лиц - мошенников, которые представляясь сотрудниками правоохранительных органов, совершили похищение человека, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.

Изобличены Ашимов А.Е., Алексеев А.В., Шаймарданов Н.Н. и Бапанов А.Н. Они по предварительному сговору, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, совершили похищение человека и путем вымогательства под угрозой привлечения к уголовной ответственности за хранение и употребление наркотических средств (...) завладели его имуществом на сумму более 1,4 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.


Фото: gov.kz

Подчеркивается, что все участники группы с санкции суда заключены под стражу.

В настоящее время проверяется причастность указанных лиц к совершению аналогичных преступлений", -  добавили в агентстве.


Напомним, летом 2022 года в Таразе задержали 19-летнего лжеполицейского.
 
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Теги:ЗадержаниеРКлжеполицейские
05.01.2024, 11:58 75381

В Шымкенте сотрудника миграционной полиции осудили за махинации с соцжильем

Он осужден на 1,5 года с лишением специального звания майора полиции
В Шымкенте сотрудника миграционной полиции осудили за махинации с соцжильем
Фото: Depositphotos
Шымкент. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шымкенте сотрудника миграционной полиции осудили за махинации с социальным жильем, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В суде вина сотрудника миграционной полиции полностью доказана и он осужден на 1,5 года с лишением специального звания майора полиции", - проинформировали в пресс-службе.


Установлено, что сотрудником миграционной полиции незаконно изменены даты прописки 16 лиц, которые в последующем использовали данный факт для получения социального жилья.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по факту фиктивной прописки еще 147 лиц", - добавили в прокуратуре.


Ранее в Жамбылской области на сотрудника акимата завели уголовное дело о служебном подлоге.
 
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Теги:ШымкентПолицейскийСуд
05.01.2024, 10:55 62931

Пятеро с игрушечными пистолетами совершили разбойное нападение на граждан Сингапура в Алматы   

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания
Алматы. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Разбойное нападение на иностранцев раскрыла полиция Алматы. В канун Нового года пятеро неизвестных ворвались в арендованный гражданами Сингапура дом и угрожая пистолетами потребовали отдать им все сбережения, сообщает Polisia.kz.

Добычей преступников стали свыше 3 миллионов тенге и 13 тысяч долларов США.

С целью раскрытия этого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. Налетчики были задержаны. Это пятеро жителей Алматинской области, 1999, 2001 и 2003 годов рождения. Основной организатор преступления, он же - наводчик - гражданин Т. ранее был судим за ограбление. К слову, он работал с потерпевшими и знал об их доходах. Оперативным путем удалось восстановить хронологию криминального события и весь подготовительный процесс. Не последнюю роль в этом сыграли системы видеонаблюдения. Вещественные доказательства, в том числе два игрушечных пистолета, изъяты", - отметил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.


Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания департамента полиции.

Нас сильно напугали. Сотрудники полиции - молодцы. Так быстро поймали преступников. Хотелось бы выразить им от себя лично и от лица нашей страны огромную благодарность", - сказала одна из потерпевших.



 
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Теги:РазбойАлматыраскрытие

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