Уничтожавшим в промышленных масштабах косуль браконьерам вынесен приговор в СКО

Государству был причинен ущерб в размере свыше 68 млн тенге

Фото: Polisia.kz

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Петропавловск. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Участники браконьерской группы получили от 8 до 11 лет лишения свободы в Северо-Казахстанской области за массовое убийство косуль.





В феврале прошлого года полиция Северо-Казахстанской области задержала троих жителей Петропавловска, занимавшихся браконьерским промыслом сибирских косуль в промышленных масштабах.





Во время задержания из автомобиля браконьеров были изъяты два незарегистрированных гладкоствольных ружья и четыре туши сибирской косули.





В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в одном из дачных массивов были обнаружены склад и разделочный цех. Там полицейские изъяли две туши и 40 шкур, 12 голов, 119 копыт животных.





Позже была установлена причастность еще одного североказахстанца.





Данные лица наладили незаконный бизнес, связанный с браконьерской деятельностью. Они составляли организованную преступную группу с четким распределением ролей: главарь, стрелок, резчик, водитель. Установлено, что участники ОПГ приобретали незарегистрированное оружие, порох, гильзы и дробь для осуществления браконьерского промысла. Мясо диких животных сбывали знакомым", - информирует Polisia.kz .





Согласно заключению экспертов, государству был причинен ущерб в размере свыше 68 млн тенге.





Данные факты были переданы в суд по статье Уголовного кодекса РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", а также статье УК РК "Незаконная охота".





Приговором суда главарь, 31-летний петропавловец, ранее судимый за преступления против личности, получил 11 лет лишения свободы. Его подельникам суд назначил по 8 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.



