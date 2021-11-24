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В Акмолинской области двое мужчин задержаны за организацию нелегальных азартных игр

23.11.2021, 15:41 36991
В Акмолинской области двое мужчин задержаны за организацию нелегальных азартных игр
Фото: openbusiness.ru
КОКШЕТАУ. 23 НОЯБРЯ - За организацию нелегальных азартных игр в Акмолинской области задержаны двое мужчин. Они осуждены на 2,5 года ограничения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Акмолинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны два жителя области за организацию нелегальных азартных игр. Двое мужчин арендовали помещения в различных районах области и проводили незаконные азартные игры "Покер техасский холдем", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 
Все изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства. Злоумышленники осуждены на 2,5 года ограничения свободы.
 
 

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В Карагандинской области пресекли факт незаконного обналичивания более 250 млн тенге

24.11.2021, 09:24 6616
КАРАГАНДА. 24 НОЯБРЯ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области задержан житель области по факту незаконного обналичивания средств и содействия в уклонении от уплаты налогов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате следственных действий установлено, что гражданин Ныгмет приобрел 100% долю уставного капитала ТОО "Промтехстрой 2010", специализировавшегося на выполнении строительно-монтажных работ. Однако от имени ТОО были заключены фиктивные сделки с ТОО KZ VEFA-STROY, незаконно выписаны счета-фактуры на 258 миллионов тенге за вознаграждение в размере 7% от суммы заключенных договоров. Услуги по строительству и монтажу фактически не оказаны", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

 
Государству нанесен ущерб на сумму свыше 82 млн тенге в виде неуплаченных налогов.
 
Обвиняемый осужден к 1,5 годам ограничения свободы.
 
 

В Жаркенте парень забил насмерть молотком старшего брата из-за компьютера

24.11.2021, 09:12 9208
В Жаркенте парень забил насмерть молотком старшего брата из-за компьютера
Фото: 1pnz.ru
ТАЛДЫКОРГАН. 24 НОЯБРЯ - 21-летний парень забил насмерть молотком старшего брата из-за разбитого компьютера, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным департамента полиции, факт зарегистрирован в Жаркенте. 21 ноября в дежурную часть Панфиловского РОП поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов тела 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа информацию подтвердила и зарегистрировала факт в ЕРДР по статье 99, часть 1 УК РК "Убийство". Одновременно в районную полицию явился с повинной младший брат потерпевшего. Он признался в совершении убийства. 
polisia.kz
 

21-летний парень пояснил, что проживает вместе с родителями и двумя старшими братьями. Накануне отец, работающий охранником, ушел вместе с матерью на ночное дежурство. Поздно ночью его разбудил старший брат, который вернулся из гостей в алкогольном опьянении. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой старший, обвинив младшего в безделье, разбил домашний компьютер. Дождавшись, когда брат заснет, младший в порыве злости ударил его несколько раз по голове хозяйственным молотком. Удары оказались смертельны", - проинформировали в полиции. 

 
В настоящее время подозреваемый до решения вопроса об избрании меры пресечения водворен в ИВС. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

 

Преступник ограбил 11-летнего ребенка в Нур-Султане

24.11.2021, 09:07 10855
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Грабитель, отбиравший телефоны у подростков, задержан в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в подъезде дома по улице Сыганак пытался открыто похитить сотовый телефон у несовершеннолетней и скрылся. На задержание грабителя был ориентирован личный состав. Сотрудниками ДП Нур-Султана была составлена ориентировка с описанием примет подозреваемого. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий во дворе дома по улице Сауран по приметам был задержан подозреваемый, сообщает Polisia.kz
 
В ходе проверки установлено, что 27-летний задержанный причастен еще к двум грабежам на территории столицы, которые он совершил сутками ранее. 
 

Находясь в лифте дома по улице Сауран, он открыто похитил сотовый телефон Samsung у несовершеннолетней. Затем, находясь во дворе дома по этой же улице, похитил телефон Samsung у 11-летнего ребенка. Похищенное грабитель успел сбыть", - проинформировали в полиции. 

 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК. Задержанный водворен в ИВС. 
 

За 10 месяцев на территории столицы совершено 185 грабежей, в том числе в отношении несовершеннолетних шесть грабежей", - отметил начальник Управления криминальной полиции ДП города Нур-Султана Дмитрий Демидов.


 

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