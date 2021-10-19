Крупную спецоперацию провели полицейские Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Столичные полицейские задержали организаторов подпольных азартных игр, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установлено, что в состав группы входили ранее судимые за совершение аналогичных преступлений. Оперативники установили четкую иерархию группы и распределение ролей преступников. Одни отвечали за подставных игроков и дилеров, другие за обеспечение меченых карт и подбора помещений, третьи за подбор потенциальных игроков и так называемых "жертв", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Нур-Султана Дмитрий Демидов.





Операцию по задержанию преступной группы с поличным полицейские провели в одном из заведений столицы с ограниченным доступом, где была организована очередная "игра".

В ходе проведения обыска изъята крупная сумма денег и другие необходимые атрибуты для проведения азартных игр, в том числе специальные технические средства.

В настоящее время организаторы и участники задержаны и водворены в ИВС. Проводится расследование.