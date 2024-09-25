В Акмолинской области фельдшера скорой помощи осудили за отказ госпитализировать тяжело больного

Больная была вынуждена самостоятельно поехать в больницу, где ей поставили инфаркт и состояние после клинической смерти

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Кокшетау. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Косшы фельдшера скорой медицинской помощи приговорен к условному сроку за неоказание медицинской помощи больному без уважительных причин, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью больного, сообщили в пресс-службе суда города Косшы.





По информации пресс-службы суда, фельдшер скорой помощи, приехав по вызову на дом больной, жаловавшейся на боли в сердце, не оказал соответствующую медицинскую помощь и отказал в доставлении пациента в больницу для госпитализации. Женщина была вынуждена самостоятельно поехать в больницу, где ей поставили диагноз "Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стентирование. Кардиогенный шок. Состояние после клинической смерти".





Суд признал медработника виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 года ограничения свободы c лишением права оказания медицинских услуг.





Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес областного управления здравоохранения, которым обратил внимание на грубое нарушение работниками скорой медицинской помощи нормативных правовых актов в сфере медицины, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью пациента, для принятия соответствующих мер.



