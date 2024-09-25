24.09.2024, 16:28 16096
В Акмолинской области фельдшера скорой помощи осудили за отказ госпитализировать тяжело больного
Больная была вынуждена самостоятельно поехать в больницу, где ей поставили инфаркт и состояние после клинической смерти
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Кокшетау. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Косшы фельдшера скорой медицинской помощи приговорен к условному сроку за неоказание медицинской помощи больному без уважительных причин, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью больного, сообщили в пресс-службе суда города Косшы.
По информации пресс-службы суда, фельдшер скорой помощи, приехав по вызову на дом больной, жаловавшейся на боли в сердце, не оказал соответствующую медицинскую помощь и отказал в доставлении пациента в больницу для госпитализации. Женщина была вынуждена самостоятельно поехать в больницу, где ей поставили диагноз "Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стентирование. Кардиогенный шок. Состояние после клинической смерти".
Суд признал медработника виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 года ограничения свободы c лишением права оказания медицинских услуг.
Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес областного управления здравоохранения, которым обратил внимание на грубое нарушение работниками скорой медицинской помощи нормативных правовых актов в сфере медицины, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью пациента, для принятия соответствующих мер.
Напомним, дочь умершего по вине медиков пациента взыскала с медучреждений 5 млн тенге.
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24.09.2024, 19:31 10976
В Астане осудили гендиректора квазигоскомпании за взятку в 170 млн тенге
Он получил в качестве взятки 140 млн тенге и 68 тыс. долларов
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении К. за получение через посредника взятки в особо крупном размере и в отношении Д. за посредничество во взяточничестве, сообщает пресс-служба суда.
К., являясь генеральным директором ТОО Е. (со 100% участием государства), перечислил аванс и корректировал сметную стоимость по объекту строительства многоквартирного жилого комплекса, через посредника получил для себя от фактического владельца ТОО K. в качестве взятки 140 млн тенге и 68 тыс. долларов (эквивалентно 30 388 520 тенге)", - сообщили в суде.
Д., являясь посредником во взяточничестве, способствовал К. и фактическому владельцу ТОО K. в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.
Приговором суда К. признан виновным и осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.
Д. признан виновным и осужден к 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, взятку в 50 тысяч долларов за должность получил директор "дочки" КТЖ.
24.09.2024, 17:11 14716
Массовая драка произошла на территории КазНУ в Алматы
Фото: Facebook/kaznu.kz
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Алматы. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Массовая драка произошла на территории Казахского национального университета имени аль-Фараби в городе Алматы, сообщили в пресс-службе департамента полиции мегаполиса.
По факту хулиганства с участием 20 молодых людей. Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что все участники конфликта задержаны и доставлены в полицию.
Обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в ДП.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.
Весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опросна тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
24.09.2024, 15:22 17691
Глава финпирамиды под видом инвестирования в фармдеятельность обманула казахстанцев на 29 млн тенге
Суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы, ущерб потерпевшим не возмещен
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор руководительнице финансовой пирамиды.
Как рассказали в пресс-службе суда, подсудимая в течение года руководила структурным подразделением финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical в Астане.
Деньги вкладчиков мошенница привлекала под видом инвестирования в деятельность фармацевтического завода по производству и экспорту медицинских устройств с фармацевтическими препаратами в Китай, а также в строительство дополнительных заводов и совершенствование биологически активных добавок.
Таким образом ей удалось обмануть 12 казахстанцев на сумму более 29 млн тенге.
Суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы, при этом отмечается, что ущерб потерпевшим не возмещен.
Напомним, казахстанцы вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging свыше 291 млн тенге.
24.09.2024, 12:10 22016
Наркотики на 20 млн тенге изъяли в области Жетысу
Начато досудебное расследование
Фото: polisia.kz
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Талдыкорган. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную партию наркотиков на 20 млн тенге изъяли полицейские в области Жетысу, сообщает Polisia.kz.
Задержана 34-летняя жительница Талдыкоргана за распространение наркотиков. Подозреваемую задержали во время проверки автомобиля Toyota Yaris. В ходе досмотра автомашины подозреваемой был обнаружен белый мешок с веществом, имеющим характерный запах. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик "мефедрон" общей массой около одного килограмма. Рыночная стоимость изъятого вещества оценивается в 20 миллионов тенге, что эквивалентно двум тысячам доз на черном рынке", - проинформировали в полиции.
По факту обнаружения наркотиков начато досудебное расследование, подозреваемая находится под стражей.
Ранее наркотики на сумму 3,5 млрд тенге изъяли в ВКО.
24.09.2024, 08:39 28526
Подозреваемого в совершении разбоя в Астане задержали в Испании
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Аликанте по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан гражданин России, объявленный в международный розыск за совершение разбоя в Астане. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД РК.
В 2016 году мужчина в составе группы лиц незаконно проник в дом, где с применением насилия завладел имуществом на общую сумму свыше 4 млн тенге", - уточнили в МВД.
В настоящее время задержанный содержится под стражей до решения вопроса об экстрадиции в Казахстан.
Ранее сообщалось о задержании находившихся в международном розыске мошенников.
23.09.2024, 19:53 45531
В Кызылординской области подростка убили на глазах у 30 сверстников
Фото: Polisia.kz
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Кызылорда. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Кенес Кызылординской области произошло убийство.
Старшак" собрал 30 подростков и перед всеми убил 15-летнего мальчика. Местные жители рассказал, что в поселке установился особый криминальный порядок среди молодежи", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы департамента полиции Кызылординской области, убийство произошло еще 22 июня 2024 года. Жанакорганским районным отделом полиции зарегистрировано уголовное дело, проведено всестороннее полное расследование. По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.
Иные подробности не разглашаются.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".
23.09.2024, 19:17 47061
Едва не довели до суицида: в Астане девочки-подростки напали на ровесницу
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане группа девочек-подростков напала на ровесницу. В фонд "Не молчи" обратилась мама 14-летней девочки и юрист семьи.
25 августа 6 девочек позвали ровесницу на "разговор", завели ее в нежилое помещение, где нет камер, издевались и избивали. После чего вытолкали во двор, заставляли извиняться на видео.
Били по лицу, девочка никогда не дралась, впала в ступор и не смогла уйти, так как ее окружили шестеро девочек в каких-то отдельных местах, в которых продолжали избивать, они знали о камерах и прикрывали их жилеткой - уже такие расчетливые и обученные они прекрасно знают о последствиях и о том, как уйти от ответственности!" - рассказала мама пострадавшей.
Толчки, избиения, дергания и оскорбления продолжались 1,5 часа.
После этого девочка поднялась на 30-й этаж, пробыла там полчаса, остановилась и не прыгнула. Вернулась домой и позвонила подруге, рассказав ей о произошедшем", - пересказывают историю в фонде.
На следующий день она рассказала маме, которая подняла все видеозаписи и сразу обратилась в РУВД Алматинского района.
Судмедэкспертиза прошла только 30 августа, но даже тогда спустя 5 дней на теле были царапины и синяк. Следователь ничего не объясняет, не говорит о ходе следствия, не ознакамливает с материалами дела ни маму, ни юриста. Девочка в подавленном состоянии, находится под наблюдением", - сообщили в фонде.
В полиции Астаны сообщили, что личности несовершеннолетних установлены. Законные представители за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены к ответственности. Собранный материал направлен в комиссию по защите прав несовершеннолетних для рассмотрения.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как группа учеников одной из школ Астаны издевается над другими учениками.
23.09.2024, 14:09 49051
Студент получил 11 лет тюрьмы за наркозакладки в Костанае
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - К 11 годам тюрьмы приговорили студента одного из вузов Костаная за закладки наркотиков, сообщает Polisia.kz.
Ранее полиция задержала двух молодых людей, которые закладывали наркотики в различных уголках города. Один из них учился на четвертом курсе факультета физической культуры.
При обыске в их съемной квартире стражи порядка изъяли более 4 кг а-PVP. Кроме того, обнаружены электронные весы, 240 мини-магнитов, изолента, фольга и другие приспособления для расфасовки наркотиков. Стоимость изъятой партии на черном рынке составляет около 100 млн тенге", - рассказали в полиции.
Изъято более 15 тысяч доз наркотика.
За распространение наркотических средств в особо крупном размере суд приговорил обоих обвиняемых к 11 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
В полиции отметили, что с начала года сотрудники управления по противодействию наркопреступности изъяли уже 63 кг различных наркотиков.
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