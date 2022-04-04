В Акмолинской области избили администратора сауны

КОСШЫ. 3 АПРЕЛЯ - Посетителя, нанесшего телесные повреждения администратору сауны, задержали в городе Косшы, проинформировали в департаменте полиции Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в полиции, по данному факту было начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство).
Лица на видеозаписи 2 апреля находились в сауне и распивали спиртное. Около 07.30 управляющий директор заведения, 31-летняя жительница Косшы, спустилась к посетителям, чтобы разобраться в причине неоплаты счета, на что один из клиентов беспричинно начал наносить телесные повреждения женщине в область головы и тела", - сообщили в департаменте.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены 44-летний житель Косшы и двое жителей Нур-Султана, 36 и 37 лет.
При освидетельствовании на наличие алкоголя в крови у 44-летнего жителя города Косшы и 36-летнего жителя Нур-Султана выявлено опьянение легкой и средней степени. Они водворены в медицинский вытрезвитель Нур-Султана", - добавили в ведомстве.
37-летний подозреваемый, наносивший телесные повреждения управляющей сауны, задержан в порядке статьи 128 УПК и водворен в ИВС ОП Целиноградского района. Досудебное расследование продолжается.