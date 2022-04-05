Эксперты прокомментировали избиение женщины в Косшы

КОСШЫ. 4 АПРЕЛЯ - Эксперты прокомментировали кадры с избиением женщины - администратора сауны в Косшы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В распространенном в Сети видео, на котором некий мужчина наносит телесные повреждения женщине, можно предварительно заключить, что своими действиями он совершил хулиганство, это часть 1 статьи 293 УК РК. За это ему грозит максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы. Согласно Уголовному кодексу РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам", - сказал адвокат Есимбол Мамырканов.
Он также отметил, что "всех обстоятельств происшествия мы не знаем, но если анализировать только видео, то каких-либо иных правонарушений он не совершил".
Теоретически квалификация деяния подозреваемого может измениться в зависимости от тяжести нанесенного вреда, однако это маловероятно, так как, вероятно, вред здоровью легкий, что полностью охватывается статьей 293 УК", - подчеркнул адвокат.
По его словам, домашнее насилие и случай в Косшы отличаются высокой латентностью, то есть скрытостью.
Не все готовы заявлять о таких фактах, и часто виновные не несут какой-либо ответственности, что порождает безнаказанность. Считаю, что придание огласки случая в Косшы в интернете фактически предрешило судьбу виновного, так как без такой огласки дело, скорее всего, было бы переквалифицировано в статью из Кодекса об административных правонарушениях, и этот негодяй отделался бы административным штрафом. Благо этот инцидент стал известен широкой публике, и, вероятно, виновник понесет положенное наказание", - заявил Есимбол Мамырканов.
По словам адвоката, в части предотвращения таких фактов в будущем можно заключить, что нормативно-правовые основы давно заложены и, как в любой цивилизованной стране, у нас такие действия являются преступлением. Однако проблемой является то, что потерпевшие не всегда готовы заявлять на своих обидчиков.
Причины разные: от банального обесценивания случившегося до нежелания связываться с правоохранительными органами", - добавил Есимбол Мамырканов.
Ситуацию также прокомментировала руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова.
Она отметила, что в Казахстане безнаказанность зашла далеко. По ее мнению, это все связано с декриминализацией побоев.
Надо сейчас криминализовать побои, чтобы таких фактов не было. Потом нужно все-таки действительно поднимать вопрос об институте репутации, потому что большинство вот таких преступлений происходят безнаказанно из-за того, что, действительно, они имеют какие-то рычаги на власть", - сказала Дина Смаилова.
Напомним, в Акмолинской области избили администратора сауны. Посетителя, нанесшего телесные повреждения женщине, задержали в городе Косшы.