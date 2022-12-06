В Акмолинской области похитили 26 млн тенге, выделенных на ремонт школы

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Виновные завысили объем и стоимость произведенных работ и не выполнили часть предусмотренных договором работ

Кокшетау. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области руководство подрядных организаций похитило 26 млн тенге, выделенных на ремонт школы, - В Акмолинской области руководство подрядных организаций похитило 26 млн тенге, выделенных на ремонт школы, сообщает пресс-служба Аршалынского районного суд.





Одной из школ в Акмолинской области требовался ремонт. В 2019 году отдел образования выделил 142 млн тенге, из которых руководство подрядных организаций похитило 26 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.





Суд установил, что виновные завысили объем и стоимость произведенных работ и не выполнили часть предусмотренных договором работ.





Приговором суда осуждены:





руководитель госпредприятия за растрату госсредств в особо крупном размере к 7 годам с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе;

два директора ТОО за пособничество в хищении указанных выше денег к 7 годам лишения свободы с лишением возможности занимать материально-ответственные должности в коммерческих организациях.





Судебный акт не вступил в законную силу.





Как сообщалось ранее, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование.





Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях.





Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.







