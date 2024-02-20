В Актобе глав крестьянских хозяйств подозревают в мошенничестве

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Актобе. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Актюбинской области совместно c департаментом экономических расследований по региону по результатам проверки соблюдения законности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ в сфере агропромышленного комплекса, выявлены факты нецелевого расходования кредитных средств, сообщает пресс-служба - Прокуратурой Актюбинской области совместно c департаментом экономических расследований по региону по результатам проверки соблюдения законности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ в сфере агропромышленного комплекса, выявлены факты нецелевого расходования кредитных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры области.





Актюбинский филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по государственным программам "Сыбага" и "Агробизнес" предоставил крестьянским хозяйствам кредитные средства для приобретения сельскохозяйственных животных.





Однако тремя хозяйствами крупный рогатый скот не приобретался, а кредитные средства на общую сумму 189,5 млн тенге были потрачены на другие цели.





В связи с наличием признаков уголовного правонарушения материалы направлены в ДЭР. По ним начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество), в настоящее время по результатам расследования в суд направлено одно уголовное дело, по двум делам проводится расследование.



