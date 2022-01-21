В Актобе совершено разбойное нападение на АЗС

АКТОБЕ. 20 ЯНВАРЯ - 19 января в 03.00 на автозаправочную станцию по проспекту Санкибай батыра зашли двое неизвестных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ударив молотком оператора и угрожая ножом кассиру, злоумышленники похитили сотовый телефон, более 100 тысяч тенге из кассы и несколько пачек сигарет, после чего скрылись, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники управления криминальной полиции ДП Актюбинской области по горячим следам задержали подозреваемых, похищенное у них изъято.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 части 2 УК РК "Разбой", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Задержанные водворены в следственный изолятор.