В Актобе осудили главного бухгалтера школы за хищение в особо крупном размере

Только за один год он перечислил себе более 200 млн тенге

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Актобе. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Актобе огласил приговор в отношении главного бухгалтера школы-гимназии № 55 города, сообщает " - Суд № 2 Актобе огласил приговор в отношении главного бухгалтера школы-гимназии № 55 города, сообщает " АЖ ".





Главный бухгалтер городской школы Актобе на протяжении 8 лет незаконно перечислял деньги в качестве заработной платы на свой банковский счет, в результате государству причинен ущерб на сумму 413,8 млн тенге.





Только за один год он перечислил себе более 200 млн тенге, что составляло 30% годового фонда оплаты труда всей школы.





Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Он также лишен права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет.





Приговор в законную силу не вступил.



