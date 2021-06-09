В Актобе сотрудник банка потратил деньги клиентов на ставки

АКТОБЕ. 8 ИЮНЯ - В начале мая в полицию обратилось несколько граждан с заявлением о том, что с их счетов в одном из финансовых учреждений пропала часть денег, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские в ходе проведения следственных действий задержали 21-летнего оператора финансового учреждения, который на протяжении трех месяцев снимал наличные со счетов четырех вкладчиков, сообщает Polisia.kz

Чтобы клиенты не заметили пропажу, злоумышленник снимал деньги небольшими частями по 30 тысяч тенге. В общей сложности подозреваемый снял со счетов потерпевших 1 миллион 300 тысяч тенге.

Похищенные деньги молодой человек потратил на ставки в букмекерских конторах. По всем фактам проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК (Кража).

Ранее сообщалось о жителе Актобе, который незаконно обналичивал деньги через родственников, тем самым нанес государству ущерб в 342 млн тенге.

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