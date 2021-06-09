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Актюбинец через незаконное обналичивание денег нанес государству ущерб в 342 млн тенге

08.06.2021 6670
АКТОБЕ. 8 ИЮНЯ - Житель Актобе незаконно обналичивал деньги через родственников, тем самым нанес государству ущерб в 342 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В течение трех лет житель Актобе содействовал компаниям в незаконном обналичивании денежных средств через подставные фирмы, зарегистрированные на него и его родственников, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу МФ РК.
 
При этом отмечается, что родственники обвиняемого не знали о его незаконных действиях. 
 

За оказанную помощь он получал 2% от общей суммы обналиченных денег", - говорится в сообщении ведомства. 

 
Актюбинец приговорен к трем годам лишения свободы. Общий размер ущерба нанесенные государству в результате незаконных действий превышает 342 млн тенге.

Напомним, в Алматы преступная группа обналичила 3,9 млрд тенге.
 

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