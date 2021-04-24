В Алматы преступная группа обналичила 3,9 млрд тенге

АЛМАТЫ. 23 АПРЕЛЯ - Департаментом экономических расследований по городу Алматы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) РК пресечена деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 годов "обналичила" 3,9 млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей 7 компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фигурантами по делу проходят 6 человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков. Приговором суда обвиняемые признаны виновными по части 5 статьи 28, части 3 статьи 216 УК РК (Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.





Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.

За 2020 год ДЭР по городу Алматы АФМ РК возбуждено 85 уголовных дел по статье 216 УК РК, в том числе выявлено 3 факта создания ОПГ и руководства ею в сфере "обналичивания" денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм.

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