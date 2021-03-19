В Актюбинской области пресекли деятельность подпольных цехов по производству контрафактного алкоголя

Актобе. 18 марта. Kazakhstan Today - Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность двух подпольных цехов по производству контрафактного алкоголя в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

Изъято более 5 тыс. бутылок с поддельным алкоголем, около 6 тыс. литров спирта и тысяча поддельных УКМ. Криминальный бизнес промышляли трое актюбинцев на территории дачного кооператива", - сообщили в ведомстве.

Приговором суда все фигуранты дела осуждены за незаконное предпринимательство, подделку и использование УКМ.









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