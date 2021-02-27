В Алматинской области обнаружили завод, нелегально изготавливающий алкоголь в промышленных масштабах

Талдыкорган. 26 февраля. Kazakhstan Today - Агентством РК по финансовому мониторингу совместно с органами государственных доходов на территории Алматинской области пресечена деятельность завода по теневому производству алкогольной продукции в промышленных масштабах, передает Kazakhstan Today.

В ходе обыска обнаружено свыше 170 тысяч бутылок водки 20 наименований с поддельными учетно-контрольными марками. Более того, указанная продукция не проходила сертификацию и могла нанести непоправимый вред здоровью людей. По данному факту ведется следствие, иные сведения в порядке статьи 201 УПК РК не подлежат разглашению", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

По сведениям Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире из-за суррогатного алкоголя умирает более 3 млн человек.

Благодаря пресечению незаконной деятельности алкогольного завода сохранены жизни тысячи казахстанцев", - отметили в ведомстве.

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