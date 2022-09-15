В Актюбинской области у сельчанина изъяли 14 рогов сайги

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Сотрудниками Шалкарского районного отдела полиции в одной из чабанских точек в подвале полицейские обнаружили 14 штук сайгачьих рогов. 44-летний мужчина пояснил, что рога сайги нашел в степи, когда пас скот, сообщает Polisia.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов).
Напомним, в Казахстане могут разрешить платную спортивную охоту на сайгаков.
Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ. Эксперт высказался, что предложение по отстрелу не выдерживает никакой критики.
Само слово "отстрел" и то, что оно в себе несет, однозначно дискредитирует озвученную президентом страны идею о милосердной нации в контексте отношения к животным. С моральной и этической точки зрения предложение по отстрелу также не выдерживает никакой критики", - заявил Сергей Снегирев.
Он подчеркнул, что "отстрел любых животных вне зависимости от их уникальности - неправильно и не несет в себе никакого положительного или конструктивного смысла".