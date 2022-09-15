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В Актюбинской области у сельчанина изъяли 14 рогов сайги

13.09.2022, 10:48 19716
В Актюбинской области у сельчанина изъяли 14 рогов сайги
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 13 СЕНТЯБРЯ - В Актюбинской области 44-летний чабан подозревается в незаконной охоте на сайгаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сотрудниками Шалкарского районного отдела полиции в одной из чабанских точек в подвале полицейские обнаружили 14 штук сайгачьих рогов. 44-летний мужчина пояснил, что рога сайги нашел в степи, когда пас скот, сообщает Polisia.kz.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов).


Напомним, в Казахстане могут разрешить платную спортивную охоту на сайгаков.

Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ. Эксперт высказался, что предложение по отстрелу не выдерживает никакой критики.   

Само слово "отстрел" и то, что оно в себе несет, однозначно дискредитирует озвученную президентом страны идею о милосердной нации в контексте отношения к животным. С моральной и этической точки зрения предложение по отстрелу также не выдерживает никакой критики", - заявил Сергей Снегирев.    


Он подчеркнул, что "отстрел любых животных вне зависимости от их уникальности - неправильно и не несет в себе никакого положительного или конструктивного смысла". 
 

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В Туркестанской области дело по обвинению учителя в изнасиловании школьницы передано в суд

14.09.2022, 20:58 3571
В Туркестанской области дело по обвинению учителя в изнасиловании школьницы передано в суд
Фото: pixabay.com
ТУРКЕСТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Дело учителя одной из школ Туркестанской области, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней школьницы, передано в суд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Факт зарегистрировали по статье "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". В начале августа его переквалифицировали как "действия, совершенные неоднократно", сообщает телеграм-канал МВД РК. 
 
Следствие длилось 3 месяца. Дальнейшую судьбу учителя решит суд.
 
Напомним, 30.05.2022 года в Сарыагашский РОП с заявлением обратилась местная жительница по факту действий сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 122, часть 1, УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Подозреваемый молодой человек установлен и задержан". О шокирующем инциденте написала в Instagram блогер Саида Турсуметова.
 

Около ста килограммов рыбы изъяли у браконьеров в ЮКО

14.09.2022, 15:30 6541
Около ста килограммов рыбы изъяли у браконьеров в ЮКО
Фото: Otyrar.kz
ТУРКЕСТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Около ста килограммов рыбы, три гарпуна и два водолазных костюма изъяли у браконьеров в Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе очередного рейда полицейские Шардаринского РОП выявили двух местных жителей, которые занимались незаконной добычей рыбы на Шардаринском водохранилище с помощью гарпунов", - сообщает OTYRAR

У браконьеров изъяли около 100 килограммов рыбы, 3 гарпуна и 2 водолазных костюма.
 
Данный факт зарегистрирован по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений".
 

Всего с начала года в области совершили 32 экологических преступления. Это незаконная добыча рыбы, самовольное пользование недрами, незаконная охота и добыча редких видов растений и животных. Полицейскими пресечены 18 преступлений, связанных с незаконной добычей рыбы, из них по 14 делам материалы направлены в суд", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

 

У браконьеров изъято около 3 тонн незаконно выловленной рыбы, 33 лодки, 4 лодочных мотора и 44 различных орудия для незаконного вылова рыбы", - сообщили в областном департаменте. 


В августе в Улытауской области у браконьеров изъяли более 700 штук рогов сайги. А в Павлодарской области полицейские задержали браконьера с тушей лося в багажнике авто.  
 

Крупную партию контрабанды на 1 миллиард тенге задержали на границе с Китаем

14.09.2022, 14:23 7811
ТАЛДЫКОРГАН. 14 СЕНТЯБРЯ - На границе с Китаем задержана крупная партия контрабандных товаров на 1 миллиард тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В сентябре текущего года на таможенном посту "Алтынколь-жол" департамента государственных доходов по области Жетісу при осуществлении таможенного контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса сотрудниками таможенного поста были задержаны 6 железнодорожных контейнеров с подозрением на перемещение контрабандных товаров. В целях занижения таможенной стоимости предприниматели вместо одежды задекларировали ткани", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

 
Указанные контейнеры следовали из КНР в одну из стран ЕАЭС, добавили в комитете.         
 
При досмотре таможенники обнаружили в контейнерах крупные партии одежды: дубленки, джинсы, куртки и др., тогда как в товаросопроводительных документах правонарушители указали товар "ткани", имеющие низкий коэффициент нагрузки.
 

Таможенная стоимость незаявленного товара общим весом 137 тонн составила более 1 млрд тенге", - информирует ведомство.

 
Материалы будут переданы ДЭР по области Жетісу для принятия процессуального решения в отношении грузополучателя. 

 

В Алматы организаторы финпирамиды обманули более 100 человек

14.09.2022, 12:35 9896
В Алматы организаторы финпирамиды обманули более 100 человек
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 14 СЕНТЯБРЯ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО "Qozgan inc.", замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в тендерные проекты, обещая от 5 до 30 процентов вознаграждения от суммы вклада за 105 дней. 
 
По информации АФМ, общее количество вкладчиков составило более 100 человек. Ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается. 
 

В настоящее время в рамках досудебного расследования в отношении двух организаторов Qozgan inc. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев", - рассказали в ведомстве.


Напомним, организатора финпирамиды в Западном Казахстане приговорили к пяти годам тюрьмы.
 

В Усть-Каменогорске домработница украла 130 тысяч долларов у работодателя

14.09.2022, 11:27 10801
Фото: Polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 14 СЕНТЯБРЯ - В Усть-Каменогорске 21-летняя домработница украла из сейфа своих работодателей 130 тысяч долларов США, на которые съездила за границу, сыграла свадьбу и купила квартиру, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
35-летняя жительница Усть-Каменогорска сообщила в полицию, что у нее из сейфа, который находится на цокольном этаже дома, пропало около 130 000 долларов США, что в эквиваленте составляет порядка 61 100 000 тенге. 
 
Сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась 21-летняя девушка, которая работала у потерпевшей домработницей, сообщает пресс-служба департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
 
Как рассказала злоумышленница, в начале августа она в первый раз украла из сейфа 10 000 долларов США, на которые после отправилась на отдых за границу. Вернувшись из отпуска, девушка поняла, что владельцы дома не заметили пропажи денег, и продолжила работать в семье.
 
За один месяц домработница вынесла из сейфа 130 000 США долларов. На эти деньги она сыграла свадьбу, купила квартиру и машину, рассказали в полиции.
 
В настоящее время 21-летняя злоумышленница водворена в изолятор временного содержания. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража, совершенная в крупном размере).
 

В Жамбылской области полицейские изъяли около 1,5 тысячи запрещенных таблеток и ампул

13.09.2022, 20:33 18181
В Жамбылской области полицейские изъяли около 1,5 тысячи запрещенных таблеток и ампул
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 13 СЕНТЯБРЯ - Около 1,5 тысячи запрещенных таблеток и ампул изъяли жамбылские полицейские в ходе ОПМ "Дермек", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С 5 по 9 сентября на территории региона проведено республиканское широкомасштабное ОПМ "Дермек". За эти дни сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области выявлен 51 факт наркоправонарушений, сообщает Polisia.kz
 
Из них семь уголовных преступлений, в том числе один факт по статье 297 УК РК "Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере", три факта по статье 296, часть 4, УК РК "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере", два факта по статье 300, часть 1, УК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества" и один факт по статье 286, часть 1, УК РК "Контрабанда". 
 
Зарегистрировано 12 фактов уголовных проступков по статье 296, части 1, 2, 3, УК РК "Немедицинское потребление наркотических средств в общественных местах, незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств". 
 
Выявлено 32 факта административных правонарушения, из них 11 фактов по статье 426, часть 1, КоАП РК "Нарушение правил фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники", 21 факт по статье 427, часть 1, КоАП РК "Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров". 
 
Жамбылские полицейские в ходе ОПМ проверили 45 аптек, 5 поликлиник, 5 лечебных учреждений, 3 организации и 3 завода. 
 
Из незаконного оборота изъято 32 кг 153 г различных наркотических средств, в частности 885 г опия, 30 кг 970 г высушенной марихуаны, 298 г 27 мг гашиша, 4 тонны 297 кг прекурсоров (серная кислота), 445 ампул морфина, 1422 лекарственных препарата, наносящих вред организму человека (дигоксин, реланиум, прамедол).
 

Изнасилование ребенка расследуют в Туркестанской области

13.09.2022, 17:19 20316
Изнасилование ребенка расследуют в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетнего мальчика, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

12 сентября в Сарыагашский РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что житель соседнего села совершил насильственные действия в отношении ее несовершеннолетнего сына. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство Сарыагашского РОП, а также представители прокуратуры", - сообщает Otyrar.kz

 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Предполагаемый насильник водворен в ИВС Сарыагашского РОП. В настоящее время проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. 

Ранее сообщалось, что в Актау тренера по каратэ подозревают в неоднократном изнасиловании пятилетней ученицы. Также подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане.  
 

В Усть-Каменогорске вынесен приговор участникам январских событий

13.09.2022, 13:46 23841
В Усть-Каменогорске вынесен приговор участникам январских событий
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 13 СЕНТЯБРЯ - В Усть-Каменогорске суд вынес приговор 13 участникам январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С учетом смягчающих обстоятельств пяти подсудимым в качестве наказания назначили 3 года лишения свободы условно, семи подсудимым - 4 года лишения свободы условно", - информирует Noks.kz

 
Сообщается, что у одного подсудимого установлен рецидив преступлений, поэтому его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. 
 

Уголовное дело рассматривалось по части 2 статьи 272, части 2 статьи 296 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках, незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта)", - добавили в прокуратуре ВКО. 

 
Приговор не вступил в законную силу. 
 
Ранее сообщалось, что Токаев объявил амнистию для некоторых участников январских событий. 
 

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