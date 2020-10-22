В алматинском ЖК ликвидировали несколько секс-притонов

Алматы. 21 октября. Kazakhstan Today - Жители дома, расположенного по улице Шевченко, в Алмалинском районе, жаловались на арендодателей - соседей, которые длительное время сдавали девушкам квартиры для проживания, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Polisia.kz, эти жилища служили притоном для занятия проституцией.
Незамедлительно были направлены участковые инспектора, для реагирования и принятия мер. На правонарушителей были составлены административные протокола, материалы направлены в специализированный межрайонный административный суд города Алматы для рассмотрения. Этот жилой комплекс будет находиться на нашем особом контроле", - рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.
В августе в одной из гостиниц Талдыкоргана полицейские обнаружили секс-притон, в котором работали иностранки.
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