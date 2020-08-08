В Талдыкоргане полицейские обнаружили в гостинице секс-притон

Талдыкорган. 7 августа. Kazakhstan Today - В одной из гостиниц Талдыкоргана полицейские обнаружили секс-притон, в котором работали иностранки, передает Kazakhstan Today.

В ходе проверки полицейские Талдыкоргана в одной из гостиниц обнаружили притон, в котором работали 10 девушек, 3 из которых - подданные Узбекистана.

Покровительствовала деятельности заведения 29-летняя местная жительница.

В отношении нелегалов из соседних республик были составлены административные протоколы. По решению суда в ближайшее время их ожидает депортация из страны, поскольку все они находились здесь с грубым нарушением миграционного законодательства. Кроме того, личности всех задержанных, в том числе нескольких работниц гостиничного комплекса, были проверены по всем полицейским учетам. Поскольку нередко данная категория граждан совершает разного рода преступления", - рассказал начальник управления криминальной полиции половник полиции Асхат Данияр.





Девушки не отрицали, что оказывали интимные услуги за денежное вознаграждение.

К ответственности за содержание притона для занятия проституцией, а равно сводничество привлечена администратор этого заведения. Женщина сдавала апартаменты девушкам легкого поведения, которые отдавали ей за своднические услуги определенную прибыль с каждого клиента. Гражданке также инкриминируется ответственность за грубое нарушение карантинных мер", - отметил Асхат Данияр.

При этом подозреваемую задержали с поличным - при получении от клиента денежных средств.

Все изъятые в ходе личного досмотра вещественные доказательства были приобщены к уголовному делу, возбужденному по факту организации или содержания притонов для занятия проституцией. Начато расследование", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

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