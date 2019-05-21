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Талдыкорган. 20 мая. Kazakhstan Today - В Алматинской области обнаружили тело пропавшей без вести 18-летней студентки, передает Kazakhstan Today.
19 мая, около 17.30, в ходе поисковых мероприятий в горной местности близ поселка Бельбулак Талгарского района полицейские вместе с волонтерами обнаружили тело пропавшей без вести 18-летней Айгуль Амангельды", - сообщила пресс-служба областного департамента полиции.
Родственники уже опознали тело девушки, на котором не обнаружено каких-либо внешних признаков насильственной смерти.
По предварительной версии, девушка покончила жизнь самоубийством. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. По факту начато расследование, предусмотренное статьей 105 УК РК", - резюмировали в полиции.
Напомним, 13 мая Айгуль Амангельды вышла из дома в поселке Бельбулак, чтобы отправиться на учебу в Алматы, и пропала без вести. В ее поисках участвовали полицейские, спасатели, волонтеры, а также родственники.
Аналогичный случай недавно произошел в Алматы. 22-летняя Анастасия Галева ушла из дома 9 февраля и пропала без вести. Ее тело обнаружили спустя два месяца в городском канале. Кроме этого, в январе 2019 года в Алматинской области пропала без вести девушка 1999 года рождения. Позже выяснилось, что она была убита другом, предположительно, из ревности.
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