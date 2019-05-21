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Талдыкорган. 20 мая. Kazakhstan Today - В Алматинской области обнаружили тело пропавшей без вести 18-летней студентки, передает Kazakhstan Today.

19 мая, около 17.30, в ходе поисковых мероприятий в горной местности близ поселка Бельбулак Талгарского района полицейские вместе с волонтерами обнаружили тело пропавшей без вести 18-летней Айгуль Амангельды", - сообщила пресс-служба областного департамента полиции.

Родственники уже опознали тело девушки, на котором не обнаружено каких-либо внешних признаков насильственной смерти.

По предварительной версии, девушка покончила жизнь самоубийством. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. По факту начато расследование, предусмотренное статьей 105 УК РК", - резюмировали в полиции.

Напомним, 13 мая Айгуль Амангельды вышла из дома в поселке Бельбулак, чтобы отправиться на учебу в Алматы, и пропала без вести. В ее поисках участвовали полицейские, спасатели, волонтеры, а также родственники.

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