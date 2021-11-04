В Алматинской области полицейские изъяли у браконьера 3 тонны рыбы

ШЫМКЕНТ. 3 НОЯБРЯ - В Шымкенте директор одного из предприятий города осуждена за экономическую контрабанду сжиженного газа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, следствие установило, что в период 2020-2021 годы директор одного из предприятий Шымкента приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов, подтверждающих законность их происхождения.

В последующем директор предприятия незаконно экспортировала сжиженный газ весом более 966 тонн на сумму свыше 146 миллионов тенге в Узбекистан и Таджикистан. При вывозе через таможенную границу ЕАЭС она использовала фиктивные договоры и документы о происхождении товара".

В ведомстве отметили, что в ходе следствия факт подделки документов и отсутствия взаиморасчетов с ложно указанными компаниями подтвердился. Женщина приговорена к штрафу в размере 4,3 млн тенге. Также судом будет взыскана стоимость контрабандного товара.