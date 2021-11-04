В Алматинской области полицейские изъяли у браконьера 3 тонны рыбы

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ТАЛДЫКОРГАН. 3 НОЯБРЯ - 2 ноября сотрудники полиции ОП Капшагая задержали "Газель", в которой находилось около 3 тонн незаконно добытой рыбы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Каких-либо документов на груз у водителя с собой не оказалось, сообщает Polisia.kz.
При проверке кузова автомашины было обнаружена различная рыба общим весом 2999 килограммов.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 335 УК РК. Следственные действия продолжаются.
23 сентября в ходе совместных мероприятий департамента погранслужбы по Мангистауской области и отдела полиции Тупкараганского района в одном из частных домов села Аташ в холодильнике обнаружена рыба осетровых пород общим весом 215 килограммов.
В Казахстане с начала года инспекторами и егерями выявлены 820 нарушений природоохранного законодательства, сумма штрафов превысила 8 миллионов тенге.