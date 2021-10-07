820 нарушений природоохранного законодательства выявлено в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - В Казахстане планируется усилить уголовную ответственность за экологические правонарушения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал концепцию проекта закона РК "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения".
Согласно концепции, за засорение земли промышленными, бытовыми или иными выбросами или отходами, отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами вследствие нарушения правил обращения с пестицидами, ядохимикатами, удобрениями, стимуляторами роста растений или иными опасными химическими, радиоактивными или биологическими веществами, если эти деяния повлекли или могли повлечь причинение крупного экологического ущерба или причинили вред здоровью человека, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Кроме того, поправки касаются самовольного пользования недрами, самовольной добычи полезных ископаемых, и в случае причинения значительного ущерба этими деяниями предусматривается штраф до 3 тыс. МРП либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.
Если при самовольном пользовании недрами или добыче полезных ископаемых причинен крупный ущерб, нарушения совершены группой лиц либо неоднократно, то предусмотрен штраф в размере до 4000 МРП либо исправительные работы, привлечение к общественным работам на срок до 1000 часов, ограничением свободы на срок до 4 лет, лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Поправки также касаются незаконной порубки, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, с причинением значительного ущерба. Эти деяния предлагается наказывать штрафом до 2000 МРП, либо исправительными работами, привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Концепция также затрагивает ужесточение наказания за нарушение режима особо охраняемых природных территорий.
Если умышленное повреждение или уничтожение объектов государственного природно-заповедного фонда на особо охраняемых природных территориях повлекло причинение значительного ущерба, совершено группой лиц или лицом с использованием служебного положения, неоднократно, то следует наказание в виде штрафа в размере до 4000 МРП либо исправительных работ, либо привлечения к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
С концепцией проекта закона
РК "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения" можно ознакомиться на сайте "Открытые НПА". Публичное обсуждение продлится до 21 октября.
Фото: из открытых источников
АТЫРАУ. 4 ОКТЯБРЯ - В реках Жайык и Елек обнаружено превышение загрязняющих веществ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Данные комплексного обследования трансграничных рек опубликовало Министерство экологии.
С 26-30 апреля 2021 года проведено комплексное обследование бассейна реки на предмет выявления всех источников загрязнения и других факторов негативного воздействия на ее экосистему. В ходе проведенных обследований были отобраны пробы в местах, где наблюдаются сбросы сточных вод, на трансграничных территориях. Был проведен визуальный осмотр состояния водных объектов, его прибрежной зоны, проведены гидрологические обследования. В местах предполагаемого источника загрязнения проведено измерение уровня загрязнения воздуха по 6 показателям (сероводород, формальдегид, аммиак, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота) и гидрохимический анализ качества воды - по 33-38 показателям. По итогам комплексного обследования на территории Западно-Казахстанской и Актюбинской областей установлено качество воды 4-го и 5-го класса, в Атырауской области - 1-го - 4-го класса", - сообщили в ведомстве.
Так, в Атырауской области в реку попадают отходы КГП "Атырау Су Арнасы", АО "Атырауская теплоэлектроцентраль", РКГП "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод", РКГП "Атырауский осетровый рыбоводный завод", ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод". Однако воздействия на качество воды данные предприятия не оказывают, сообщили экологи.
На территории Западно-Казахстанской области в пробах речной воды обнаружено небольшое превышение загрязняющих веществ, что может быть связано с таянием снега и размывом берегов в паводковый период. Также были отобраны пробы атмосферного воздуха. По результатам мониторинга превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.
В районе поселка Индербор Индерского района на берегах найдены коммунальные отходы, отходы автотранспортных средств, древесина и другой мусор. В верхней и нижней частях Центрального моста Индербор обнаружены под водой бесхозные суда, загрязняющие реку".
Наибольшее загрязнение выявлено в Актюбинской области. Там в пробах воды реки Елек, которая является притоком реки Жайык, отмечаются превышения норм 1-го класса качества по аммоний-иону, ХПК, свинцу, фенолам, магнию, фторидам, хрому (6+), нитритам и минерализации.
Основными источниками загрязнения реки названы Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром" с шлакоотвалом, АО "Актобе ТЭЦ" и АО "Актюбинский завод хромовых соединений" с шлаконакопителями. Также загрязнять воду в реке могут многочисленные животноводческие хозяйства, расположенные в непосредственной близости от русла реки, отходы которых в паводковый период возможно попадают в реку. По течению реки Елек источником загрязнения являются пруды-испарители бывшего химического завода имени Кирова в городе Алга, считают в Минэкологии.
В пробах атмосферного воздуха превышений ПДК загрязняющих веществ в Актюбинской области не установлено.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Мажилисмены одобрили законопроекты, направленные на защиту Каспийского моря от загрязнения, а также сохранение его биоразнообразия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В частности, предусматривается принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения. Кроме того, закрепляется регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии. Предусматривается также создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ", - сообщает пресс-служба нижней палаты.
В ходе обсуждения депутаты особое внимание уделили вопросам участия общественности в процессах защиты окружающей среды, а также законодательного инструментария для решения и предупреждения экологических проблем.
Люди не должны метаться между государственными органами и недропользователями в поиске экологической информации. Обеспечить открытый доступ к ней - это прямая обязанность вашего министерства", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, обращаясь к министру экологии, геологии и природных ресурсов.
По словам Нигматулина, полная и достоверная информация по всем экологическим обязательствам недропользователей, отражённым в их контрактах, - это ключевое условие для участия общественности как в защите Каспийского моря, так и в целом защите окружающей среды.
Нужно обеспечить простые и прозрачные механизмы участия представителей гражданского общества. Надо прекращать практику, когда только общественный резонанс заставляет некоторых чиновников услышать обеспокоенность общества состоянием экологии. Да и не только экологии", - сказал Нигматулин.
В пакете одобренных законопроектов - протокол о сохранении биологического разнообразия. Документ регулирует деятельность, которая оказывает негативное воздействие на животный и растительный мир Каспийского моря, обеспечивает контроль и, при необходимости, позволяет запретить преднамеренный отлов, владение или убой, транспортировку и использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны.
Особое внимание мажилисмены обратили на такое положение протокола, как выделение охраняемых районов в целях защиты прибрежных и морских экосистем Каспия.
Также перед Министерством экологии были подняты вопросы, касающиеся проектов, которые реализуют нефтегазодобывающие компании для охраны и сохранения биоресурсов Каспийского моря.