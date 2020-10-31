В Алматинской области полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий

Талдыкорган. 30 октября. Kazakhstan Today -В дежурную часть Каратальского РОП обратилась 31-летняя жительница Уштобе по факту кражи у нее из дома двух золотых колец с камнями. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по пункту 3 части 2 статьи 188 УК РК, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за разбойное нападение, отсидевший 3 года в местах лишения свободы, освободившийся 2014 году, 28-летний местный житель. Он признался в краже.





По его словам, в тот день он обходил дома по улице Уалиханова в поисках работы. В одном из частных домов дверь была открытой. Мужчина зашел и увидел на серванте в зале два золотых кольца, украшенных камнями. Он украл их и продал.

Установленный стражами порядка покупатель подтвердил показания задержанного и, опознав его как продавца, заявил, что перепродал ювелирные изделия в Алматы незнакомым людям по более высокой цене.

В отношении подозреваемого с учетом его чистосердечного признания и раскаяния избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце сентября в Нур-Султане няня украла шубу и золотые изделия у работодательницы.

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