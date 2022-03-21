В Алматинской области выявили "серую" майнинговую ферму

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По словам начальника департамента полиции на транспорте Онала Бекиева, в ходе осмотра транспортными полицейскими обнаружены и изъяты 130 ящиков аппаратуры для майнинга, предназначенные для добычи криптовалют, а также жесткие диски и запасные части для аппаратуры, сообщает "Хабар 24".
По данному факту начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия", - отметил Бекиев.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Напомним, в Казахстане были проведены комплексные проверки в деятельности майнинговых ферм. В результате проведенных профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность.
На днях казахстанские пограничники предотвратили попытку вывоза оборудования для майнинга на 80 млн тенге.
Как сообщалось ранее, крупную майнинговую ферму в Жамбылском районе Алматинской области выявили специалисты областной антикоррупционной службы совместно с сотрудниками областного департамента экономических расследований.